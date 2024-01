Circuito Mundial: los espectaculares tries de Moneta para que Los Pumas 7s se consagren ante Australia

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7s, se consagró campeón del torneo de la especialidad en Perth , tercera etapa del circuito SVNS de la World Rugby, luego de vencer este domingo al local Australia por 31-5 en la final disputada en el estadio HBF Park, y lidera la clasificación. Marcos Moneta, autor de dos tries, fue elegido como el jugador más valioso del partido definitorio .

El elenco argentino salió a la cancha con Schulz, Santiago Álvarez (capitán), Luciano González, Pellandini, Mare, Matías Osadczuk y Moneta; mientras que en el banco aguardaron Gastón Revol, Graziano, Agustín Fraga, Rodrigo Isgró y Tomás Elizalde.

Moneta recibió el premio al Jugador Mas Valioso (MVP) de la competencia tras sumar dos tries en la final, nueve durante su estadía en Perth y 20 en las tres fechas que se llevan disputadas en la actual temporada.

Argentina become back-to-back CHAMPIONS! | Perth HSBC SVNS Day Three Men's Highlights

Los espectaculares tries de Moneta para que Los Pumas 7s se consagren ante Australia en Perth

El veloz back formado en el club San Andrés abrió el tanteador a los tres minutos de juego con una espectacular corrida de más de 50 metros luego de un scrum.

¡LAS FINALES ESTÁN HECHAS PARA ÉL! Marcos Moneta abrió el marcador para #LosPumas7s vs. Australia.

Mirá el Circuito Mundial en @StarPlusLA.#MiraloEnStarPlus pic.twitter.com/JsVBpinmkJ — ScrumRugby (@ScrumESPN) January 28, 2024



Mirá el Circuito Mundial en @StarPlusLA.#MiraloEnStarPlus pic.twitter.com/JsVBpinmkJ — ScrumRugby (@ScrumESPN) January 28, 2024

Ya en el segundo tiempo, con una amplia ventaja en el resultado para Los Pumas 7s, Moneta aprovechó nuevamente el lanzamiento del juego a partir de un scrum para hacer gala de sus dotes elusivas y apoyar el cuatro try del equipo, que terminó de definir el triunfo argentino.

Con un total de 20 conquistas, Moneta es el actual tryman de la temporada del SVNS 2024; lo siguen el irlandés Terry Kennedy (17 conquistas) y el australiano Nathan Lawson (14 conquistas).

El camino de Los Pumas 7s a la definición en Perth

Los Pumas 7s accedieron a la final después de eliminar en la instancia previa a Irlanda por 24-5, con tries de González, Osadczuk, Moneta e Isgró y conversiones de Pellandini y Mare.

En la jornada de sábado, los ganadores de la medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos Tokio 2020 se adjudicaron el Grupo B del Seven australiano con victorias ante España (28-5), Canadá (29-5) y Sudáfrica (19-5) y en cuartos de final doblegaron nuevamente a España (28-17).

Argentina consiguió en Perth el segundo torneo de la campaña actual tras coronarse en el Seven de Ciudad del Cabo (Sudáfrica), también con triunfo sobre Australia en la definición (45-12). El historial con los oceánicos quedó ahora en 36 victorias de Los Pumas 7s y 40 derrotas sobre 76 enfrentamientos.

2 tries en la final
9 tries en Perth ()
20 tries en la temporada ()#SeVenComoNunca pic.twitter.com/eaP8toGL1b — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) January 28, 2024



2 tries en la final

9 tries en Perth ()

20 tries en la temporada ()#SeVenComoNunca pic.twitter.com/eaP8toGL1b — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) January 28, 2024

Los Pumas 7s, primeros en la tabla del Circuito Mundial de Seven

El seleccionado albiceleste lidera de la clasificación general del circuito con 58 unidades, seguido por Fiji (44), Australia (44), Sudáfrica (42), Irlanda (42), Nueva Zelanda (32), Francia (20), Estados Unidos (16), Samoa (14), España (11), Canadá (10) y Gran Bretaña (9).

El gran objetivo de Los Pumas 7s se focaliza este año en los Juegos Olímpicos de París, al que se clasificó tras ser segundo en el pasado circuito detrás del campeón Nueva Zelanda.

Con un nuevo formato, ahora llamado SVNS, el calendario internacional de seven está conformado por siete torneos y una serie final en la cual se definirá el campeón de la temporada. La competencia se extiende por siete meses durante los que los doce seleccionados participantes acumulan puntos con sus posiciones en cada fecha.

Posiciones Seven 2024 28 enero Perth Pumas 7s World Rugby

Tras ellas, los ocho mejores en la tabla llegarán a la Gran Final de Madrid para luchar por la corona 2024, mientras que los otros cuatro equipos (del 9º al 12º puesto) se medirán con los cuatro mejores del World Rugby Sevens Challenger Series en llaves de repechaje por una plaza en el cuadro principal del SVNS del año siguiente.

El circuito continuará del 23 al 25 de febrero con el Seven de Vancouver en Canadá y luego se disputará el Seven de Los Ángeles, el Seven de Hong Kong (5 al 7 de abril), el Seven de Singapur (3 al 5 de mayo) y la instancia final en Madrid (31 de mayo al 2 de junio).

En el torneo en tierras canadienses, Los Pumas 7s compartirán el Grupo A con Fiji, España y Canadá.