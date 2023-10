Chaco For Ever vs. Dep. Madryn, por Zona B - Fecha 33 de Argentina - Primera Nacional

Chaco For Ever recibirá a Dep. Madryn, en el marco de la fecha 33 de la zona B del torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2023, el próximo sábado 7 de octubre, en el estadio Juan Alberto García.

Atlanta vs. Quilmes, por Zona B - Fecha 33 de Argentina - Primera Nacional

Chaco For Ever viene de vencer a Atlético Rafaela con un marcador de 3-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 victorias y 2 derrotas), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 9 goles en contra y pudo convertir 7.

Dep. Madryn obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Independiente Mdz.. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1 y ha empatado 3, con 5 goles a sus rivales y han vencido su valla 1 vez.

Es mucha la diferencia que logró sacarle la visita en el historial del torneo al local: todas victorias en los últimos 2 enfrentamientos entre sí. Jugaron por última vez en esta competencia el 27 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2023, y el marcador favoreció a Dep. Madryn con un marcador de 1-0.

Horario Chaco For Ever y Dep. Madryn, según país

© 2023 DataFactory