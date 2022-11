"Chacho" Coudet es el nuevo DT de Atlético Mineiro

https://twitter.com/Atletico/status/1594085218616573952 O recado especial do nosso novo treinador, Eduardo Coudet! #CoudetNoGalo pic.twitter.com/DDC3QKTPEw — Atlético (@Atletico) November 19, 2022

Tras el final de su carrera como futbolista en 2010, el "Chacho" fue técnico de Rosario Central, Tijuana (México), Racing, Inter de Porto Alegre (Brasil) y Celta de Vigo (España), del que se alejó recientemente por los malos resultados en la liga 2022/23.

Con la Academia ganó la Superliga Argentina 2018/19 y el Trofeo de Campeones 2019.

En el plantel del Galo brasileño están los futbolistas argentinos Ignacio "Nacho" Fernández (ex Gimnasia LP y River), Matías Zaracho (ex Racing) y Cristian Pavón (ex Boca Juniors).

Entre los entrenadores recientes del Mineiro estuvieron Jorge Sampaoli (2020/21) y Antonio "Turco" Mohamed (2022).