Césare Casadei, la gran promesa de Italia: el goleador del Mundial Sub 20 que fue comprado por Chelsea

Mundial Sub 20: Estados Unidos es el primer clasificado a cuartos de final

En ese mismo lugar que inspiró a Alighieri, hace 20 años nació y se crió Césare Casadei, la gran figura de la Selección azzurra y el goleador de la Copa del Mundo Sub 20 con cuatro tantos . Señalado como una de las promesas del fútbol, que supera los límites de la península y demuestra en territorio argentino que cuenta con capacidades técnicas de las que no abundan. Es el abanderado de Italia para el presente y, en especial, hacia el futuro.

El número 8 es un mediocampista de gran porte, que tiene un físico similar a Juan Román Riquelme, ya que mide 1,86. Tuvo una presentación estelar: doblete contra Brasil en el resonante triunfo 3-2 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Allí lució una técnica depurada para distribuir, especialmente con su pie derecho, aunque también utiliza la pierna izquierda para rematar, como lo hizo en el tercer gol a República Dominicana. Además, aprovecha su estatura para imponerse en el juego aéreo.

Césare Casadei Casadei lleva cuatro goles: dos a Brasil y un par más a Dominicana.

"En Italia están hablando mucho de él, se publican artículos. Es un jugador muy conocido por todo lo que hizo a nivel juvenil con Inter, donde hizo 17 goles y dio asistencias, y fue campeón", le explicó el periodista Gabriele Candelori a C5N.com acerca de la irrupción de Casadei. Sin embargo, realizó una advertencia: "Siempre tuvo la etiqueta de jugador sobrevalorado, ya que sin jugar un partido en Serie A, pasó a Chelsea y eso fue algo muy raro".

El 19 de agosto de 2022, Chelsea compró el pase de Casadei a cambio a de 15 millones de euros para Inter. Además, se cerró un acuerdo por 5.000.000 más en bonos. A principios de año, el club de Londres lo cedió a Reading, que disputó el Championship (Segunda División), para que sume rodaje en el fútbol inglés. Si bien el equipo descendió a la League One, Césare logró su objetivo: 15 partidos y un gol a Blackburn Rovers. Volverá a los Blues y será dirigido por Mauricio Pochettino.

Chelsea Casadei

"Creo que he progresado en el último año, he crecido en todos los puntos de vista. La salida como cedido a Championship te muestra otra realidad", le detalló al sitio de la FIFA, mientras espera el duelo ante Inglaterra por los octavos de final del Mundial Sub 20, un título que la Azzurra nunca pudo ganar, ya que la mejor actuación es un tercer puesto en Corea 2017. "Somos un equipo muy fuerte", indicó Casadei.

Este admirador de Kaká es la gran promesa del fútbol italiano, aparece como una oportunidad para el presente y, en especial, de cara al futuro luego de no participar en los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022. "Italia está haciendo un esfuerzo increíble para encontrar nuevos talentos para su Selección. Hay expectativas por este equipo y es seguido por la gente y también por el cuerpo técnico que encabeza Roberto Mancini, que seguramente va a tener en cuenta a estos jugadores", explicó Candelori, periodista de DAZN.

Italia jugará con Inglaterra este miércoles, a partir de las 18, en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata. El equipo conducido por Carmine Nunziata, que terminó segundo en el grupo D, aparece como un rival de temer por la presencia de Casadei, el joven de 17 años Simone Pafundi, el delantero Giuseppe Ambrosino, y el mediocampista Tommaso Baldanzi, entre otros talentos.

Los goles de César Casadei en el Mundial Sub 20