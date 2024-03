Carlos Tevez no descartó irse de Independiente si lo que dice "perjudica al club"

El entrenador de Independiente Carlos Tevez no descartó dar un paso al costado la institución “si lo que digo perjudica al club". Además, manifestó que su disputa con Pablo Toviggino es personal y que no le debe nada a la AFA.

“Hoy más tranquilo, sigo insistiendo en que nos robaron, no voy a cambiar mi versión”, señaló Tevez y agregó: “Sigo mirando todas las jugadas y sigo insistiendo que perjudicaron a Independiente”. En ese mismo sentido, remarcó que, si dar su opinión perjudica o no a Independiente, “tendré que dar un paso al costado porque creo que ya sería más personal que otra cosa y como siempre digo es perjudicar a Independiente” y agregó: “Soy agradecido a este club porque me da la oportunidad de trabajar, entonces después se verá. Sigo insistiendo que a veces el sistema es injusto”, analizó.

Además, subrayó que “los técnicos no queremos que nos caguen”: “El partido de ayer habla por sí solo por el tema del árbitro porque se habló más del árbitro que del partido que se hizo”.

Por otro lado, negó que hasta el momento haya hablado con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, pero aseguró que “si es necesario lo voy a hacer”. Por otro lado, cuando fue consultado con el cruce en redes sociales con el actual tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggiano, sostuvo que la pelea es “algo más personal”. “Lo arreglamos en Twitter (actualmente X) y en dónde él quiera”, arremetió.

Además, sobre la demanda que aplicará el árbitro Pablo Dóvalo con el técnico del Rojo e Iván Marcone, Tevez respondió: “Si quiere ir a la Justicia que lo hago, qué me importa. Lo arreglamos en la Justicia o donde quiera. No le debo nada a nadie”.

Tras la conferencia en conjunto con Grindetti, el ídolo de Boca habló en exclusivo con ESPN y tras ser consultados si continuará dirigiendo en fútbol argentino, fue contundente y sincero: “No me veo dirigiendo mucho tiempo más en el fútbol argentino”.

“Respeto y se que es difícil el futbol argentino, pero como dije, uno viene a sumar y no a restar. Me tengo que plantear si quiero ser parte de este sistema. Si sos parte del sistema tenes que bancarte todas estas cosas, y si no tenes que dar un paso al costado y pensar bien lo que queres hacer”.

Néstor Grindetti: “Vamos a hacer todo lo corresponde para defender a Independiente”

Durante la conferencia de prensa en conjunto con Carlos Tevez en Villa Domínico, Néstor Grindetti también habló de los temas que se trataron dentro del cónclave con el técnico y los dirigentes de Independiente.

En ese contexto, primero destacó el presente futbolístico que afronta el Rojo donde está liderando la tabla de posiciones en la Zona A, y luego, respecto a las polémicas de la actuación arbitral ante Barracas Central, correspondiente a la 9° fecha de la Copa de la Liga, aseguró que estuvieron analizando el encuentro y “claramente la visión nuestra es que realmente ha sido perjudicado Independiente, tanto en el penal que no cobró como en la expulsión que no fue”.

“Nosotros vamos a hacer todo lo que corresponde para defender a Independiente”, aseguró y respecto a la medida judicial que accionará el árbitro Pablo Dóvalo opinó no estar de acuerdo en judicializar dichas situaciones. “Hay que dar la discusión donde corresponde y hay que defender las posiciones donde corresponde. Soy una persona que no suelo revolver cuando alguien comete un error, pero ahora estamos llegando a una situación que amerita ser un poquito más firme como lo estamos siendo con las declaraciones”, concluyó.