Las fuertes críticas de Tevez y el Kun Agüero al árbitro tras las polémicas de Independiente vs Barracas

Al mismo tiempo, se refirió al desempeño del VAR durante el partido y si bien aclaró que no suele hablar del VAR ni de los arbitrajes, sí consideró que “lo de hoy (por el martes) ya es muy obvio”. “Solo pido que no me caguen, no quiero que me ayuden”, cerró.

En esa línea, en redes sociales, Agüero expresó su descontento sin filtros y apuntó directamente contra el juez: minutos después de finalizado el encentro en el Ducó, el exBarcelona compartió una encuesta en X para que sus seguidores califiquen los desempeños del juez principal y sus asistentes donde dejó fuertes opciones irónicas, pero con una clara postura de descontento: de “malos” hasta “extremadamente malos”.

Kun Agüero X

Y sin quedarse callado, analizó una jugada y sostuvo: “Pablo Dóvalo, en cancha, puede no verla para roja. Pero para estos casos está el VAR, que hoy fue de Lobo Medina. Y para él tampoco fue para expulsión… Mamita querida el Arbitraje”.

Kun Agüero X

La respuesta de Pablo Dóvalo a las críticas por su arbitraje de Independiente – Barracas Central

Tras el partido, y durante la salida de los vestuarios del estadio Tomás A. Ducó, Pablo Dóvalo aseguró no saber cuál es el enojo de la gente de Independiente. “No sé quién está enojado, no tengo idea”, explicó Dóvalo quien se mostró desentendido del enojo en Independiente ante las preguntas de los periodistas.

Cuando fue consultado por los dichos de Carlos Tevez sobre su arbitraje y el juez expresó: “Es su opinión, no lo pude escuchar” y agregó: “Puede decir lo que quiera Tevez, acá se puede decir lo que quiera”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/VarskySports/status/1765320376333070349/&partner=&hide_thread=false Insaciable en su altanería, Pablo Dóvalo también pidió que sacaran al periodista Lucas González Diez (@Lugonzalezdiezz) mientras hablaba con la prensa luego del partido Barracas - Independiente. pic.twitter.com/ss63mFHA67 — VarskySports (@VarskySports) March 6, 2024

Por su parte, el periodista Germán García Gova informó que Dóvalo iniciará acciones legales contra Carlos Tévez e Iván Marcone tras sus dichos luego del partido entre Barracas e Independiente.