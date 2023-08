Capria, sobre los dichos de Almendra contra Benedetto: "No sirve para nada lo que dijo"

" No sirve para nada lo que dijo. Está claro que hablamos con Agustín. Hay que tener recaudos, ya que estamos en un momento social en el que nosotros, los que estamos de este lado, tenemos que tratar de evitar, por lo menos para mí", remarcó el Mago en diálogo con TyC Sports.

Almendra y Benedetto protagonizaron un cruce en febrero del año pasado, luego de que el volante haya sido apartado del plantel profesional del Xeneize debido a que insultó al entrenador de ese momento, Sebastián Battaglia. "Hay cosas que dentro del grupo no se aguantaban más. Era algo que tenía que pasar (...) Nunca entendió Agustín la camiseta que tenía puesta", había dicho el atacante.

La semana pasada, en una entrevista, Benedetto reconoció "que no había ningún rencor" entre ambos y que "si lo veo, no le doy un abrazo, pero lo saludo". Luego, llegó el turno de Almendra, que apuntó sin vueltas: "Benedetto debería preocuparse por sus problemas personales (...) Me salió a matar en todas las cámaras, él mismo dijo que era un buchón".

Capria, acerca del cruce con Boca: "No le pongo un tinte bélico al partido"

Boca y Racing jugarán el miércoles, a partir de las 21.30, el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores en la Bombonera. Dentro de la tensión que existe por este encuentro, el mánager de la Academia, Rubén Capria, le bajó el tono al duelo copero.

"No le pongo un tinte bélico al partido. Tuve la posibilidad de jugar este clásico y es disfrutable. Hay que desterrar lo de vida o muerte en el fútbol. Es hermoso para jugar, es un clásico. Hay que dejar de alimentar ese morbo. Después sufrimos todo", expuso el ex mediocampista de Racing, que alguna vez le convirtió tres goles en el triunfo 6-4 por el Apertura 95 en la Bombonera.