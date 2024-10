C5N mano a mano con Diego Forlán: de hacer historia en el fútbol a debutar en el tenis profesional

El Challenger de Montevideo será el escenario en el que el uruguayo, junto con Fede Coria, concrete su estreno oficial cinco años después de colgar los botines. El deportista cuenta en primera persona cómo tomó la decisión de abocarse a una nueva disciplina: "No me lo hubiese imaginado".

“ El privilegio de jugar profesional no me lo hubiese imaginado ”, reveló el protagonista a C5N.com . El escenario elegido es el Uruguay Open, un torneo categoría Challenger que se disputará del 10 al 17 de noviembre de 2024. Allí habrá figuras como Franco Comesaña, Hugo Dellien y Cristian Garín, entre otros. Se trata del cual participaron grandes de la raqueta como Juan Martín del Potro, David Ferrer y Guillermo Coria.

Diego Forlán ITF

Forlán explicó que todo se dio por un vínculo con el tenista uruguayo Ignacio Carou: “Lo conocí por quien entreno que es Bebé Pérez, que es primo de Diego Pérez, quien entrena a muchos jugadores ATP”. Fue entonces que reveló que Nacho fue uno de los responsables de su debut profesional y quien lo vinculó con el rosarino.

“Quedamos en contacto y siempre me mandó mensaje e insistió en jugar un Future con él. Después me dijo ‘Tengo a Fede Coria que quiere jugar con vos’ y yo pensé que era broma y al final terminó siendo cierto”, indicó. El argentino suele ser uno de los protagonistas principales de los Challengers y recientemente disputó la final del torneo de Buenos Aires. También supo ser finalista del ATP 250 de Córdoba y Bastad.

Forlán Redes sociales

Como es cosa seria, el exfutbolista se tomó el desafío con esa importa y le dio el entrenamiento necesario. Para quienes nunca lo vieron jugar, empuña la raqueta con la zurda, a pesar de ser diestro, y ya fue campeón del Masters Tour de la ITF en dobles en la categoría +45 en el MT1000 de Lima junto a Alberto Brause.

Forlán es una persona que hace mucho deporte a pesar de estar retirado hace muchos años: “Juego al fútbol, golf, tenis, pádel, hago menos fútbol, pero estoy jugando muchísimo más al tenis, es al que más tiempo le dedico de todos. No me hubiera imaginado que iba a estar jugado torneos amateurs, ahora tener el privilegio de jugar profesional, no me lo hubiese imaginado”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/UruguayOpen_/status/1850919272773525826&partner=&hide_thread=false Diego Forlán debutará como tenista profesional en dobles junto a Federico Doria en el cuadro principal.

Luego de disputar dos exhibiciones en el torneo en 2017 y 2018, el Balón de Oro de Sudáfrica 2010 regresará a las canchas donde se inició en el tenis siendo niño. pic.twitter.com/6XSHZqClmn — Uruguay Open (@UruguayOpen_) October 28, 2024

El tenista de 45 años admitió que “no es ningún esfuerzo” porque el deporte “es un estilo de vida”. El debut será en el Carrasco Lawn Tennis y todavía hay entradas disponibles. Forlán, fiel a su estilo de humildad y responsabilidad, saldrá a la cancha con Coria con la intención de sumar sus primeros puntos: “Jugar con él, que él lo quiere jugar, y que Open me dé una Wild Card, es un lujo”.