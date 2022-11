Bruno Zuculini en la despedida de Marcelo Gallardo: "Para mí fue como un padre"

El futbolista también se refirió a lo que Gallardo le inculcó no sólo para su etapa como jugador de River, sino también para su futuro en general: "Me llevo cada palabra y enseñanza que me dio. Eso es para siempre", afirmó frente a las cámaras.

Al ser consultado por su emocionante abrazo con el Muñeco, afirmó: "Sentí que el gol se lo tenía que dedicar a él en una tierra importante para nosotros como Mendoza", haciendo alusión a los títulos que ganó el Millonario en esa provincia incluida la Supercopa Argentina contra Boca en 2017 y la Copa Argentina 2019 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Para finalizar, Zuculini se enfocó en la enorme despedida de los hinchas de River a su entrenador ya que hubo un marco impresionante en Mendoza, al expresar: "Se merecía que estemos todos juntos y este momento".

El golazo de Zuculini en River contra Real Betis en la despedida de Gallardo