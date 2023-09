Brown (Adrogué) vs. Chaco For Ever, por Zona B - Fecha 30 de Argentina - Primera Nacional

Chaco For Ever y Brown (Adrogué) se enfrentarán en el estadio Lorenzo Arandilla el próximo domingo 17 de septiembre, en el encuentro correspondiente a la fecha 30 de la zona B del torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2023.

Brown (Adrogué) venció por 2-0 a Independiente Mdz.. Después de empatar 2 cotejos y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 3 goles y ha podido vencer el arco rival 8 veces.

Chaco For Ever perdió ante Quilmes por 0 a 4. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Logró convertir 6 goles y le han encajado 9.

De los últimos 2 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 1 juego y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 7 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2023, y sellaron un empate en 1.

Julio Barraza fue designado para controlar el partido.

