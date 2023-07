Brasil acordó la llegada de un nuevo DT para la selección mayor

Según confirmó Globo Esporte, en el transcurso de la semana se oficializará que Fernando Diniz será el nuevo técnico interino. En la actualidad, se encuentra al mando del Fluminense, equipo que disputa la Copa Libertadores 2023 y compartió grupo con River.

El acuerdo será por 6 meses o 1 año, a confirmar, y el DT tendrá una doble función: seguirá dirigiendo al conjunto de Río de Janeiro y en las fechas FIFA estará al frente de la Mayor.

diniz.webp

En 2024, Carlo Ancelotti será el técnico de la Selección brasileña

Lo que es un secreto a voces, será oficial el año próximo: El entrenador, que supo ganar en cuatro oportunidades la Champions League, mantuvo dos encuentros con el presidente de la entidad, Ednaldo Rodrigues, donde definieron detalles y cerraron el acuerdo de palabra, informan desde el portal brasilero Selección Deportiva. Mientras tanto, la Selección mayor de Brasil estará dirigida por un DT interino.

Si bien el italiano no puede firman ningún contrato hasta el mes de enero, seis meses antes de que expire su contrato con el club español, la CFB ya tiene las garantías comerciales sobre su llegada. Una de ellas es que Ancelotti señalará a alguien, en Europa, para hacer la transición en la Selección, hasta su llegada.

ancelotti Twitter @realmadrid

Luego del amistoso ante Guinea, Marquinhos fue consultado en zona mixta sobre arribo del entrenador italian a la selección brasilera: “Hay que ver todos los detalles. La gente sabe lo que está pasando. Me dijeron que salió en la prensa que ya está definido el nuevo entrenador, pero la gente dentro de la CBF no tienen aún un final. Todo depende de pequeños detalles de cómo será hecho. Si se va a confirmar o no prefiero esperar para poder dar una opinión sobre esto”, afirmó.