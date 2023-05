Barcelona reveló "el plan para contratar a Messi"

Lionel Messi PSG

Ante este panorama, varios clubes tienen la intención de captar la atención de Lionel Messi y poder tener en su plantel a un campeón del mundo.

Uno de los nombres que más resonaron es el Barcelona,donde Messi brilló durante años, quienes desean que el delantero vuelva a pisar el césped que lo vio crecer. Pero no es tarea fácil, ya que el club está atravesando una situación económica complicada, lo que podría interferir a la hora de cerrar un contrato.

¿Cuál es el plan del Barcelona para poder contratar a Lionel Messi?

Las autoridades del club se reunieron con el presidente de La Liga de España, para que aprueben un posible contrato para el mejor jugador del mundo.

Eduard Romeu, vicepresidente del F.C Barcelona, habló con programa de llamado "Catalunya Radio" donde explicó un poco más sobre las condiciones para que Lionel Messi regrese al club: "Hemos trabajado en situaciones más complejas, pero no hay que volverse locos. Yo no quiero perder la zona de confort. No hemos valorado si Messi es una palanca. Sería un tema más social que económico. No hay un cálculo sobre lo que se puede generar Messi".