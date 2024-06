Atlanta United confirmó cuándo tendrá que pagar Boca si quiere quedarse con Thiago Almada

En este marco, Atlanta United habría tasado a Thiago Almada en 8 millones de dólares por el 50% de la ficha, consigna la información de TyCSports. Cifra que en principio es mucho menor a lo esperado, ya que en el sitio Transfermarket, la cotización el jugador es de 23 millones de dólares.

Thiago Almada Thiago Almada habló sobre su posible arribo a Boca. Redes sociales

Por su parte, el jugador que integraría la lista de Mascherano para los Juegos Olímpicos de París 2024, expresó su visión sobre un posible arribo a Boca en una entrevista. "Siempre hablo con él. Me pregunta cómo estoy, cómo está mi familia. Tenemos una gran relación y justo ayer hablamos un poco", refirió sobre su relación con el presidente Xeneize, Juan Román Riquelme.

De todas maneras, puso paños fríos a las negociaciones al señalar: "Pero todavía no hay nada formal, no he hablado con mi representante. Yo estoy bien acá, el club me trató bien desde que llegué y veré lo que pasa en estos meses".

Y llega el segundo: Tomas Belmonte será nuevo refuerzo de Boca

Pese a que comenzó el parate por la Copa América, los dirigentes de Boca no descansan y ya le consiguieron a Diego Martínez su segundo refuerzo. Tomás Belmonte será el nuevo jugador del Xeneize para este semestre.

Los del conjunto de La Ribera llegaron a un acuerdo con sus pares del Toluca de México y le comprará el 50% del pase del volante de 26 años por 3.5 millones de dólares. Se espera que el exfutbolista de Lanús viaje al país en las próximas.

Tras su llegada, el futbolista se realizará los chequeos médicos este miércoles y tras ello, firmará su contrato para ya estar a disposición de Martínez y sumarse al plantel de cara a lo que resta del semestre. De esta manera, Toto será el segundo refuerzo del Xeneize tras la llegada del chileno Gary Medel.