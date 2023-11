Así recibieron a Marcelo Gallardo en Arabia Saudita para asumir como DT en Al-Ittihad

Gallardo River Central Télam

Días atrás, Gallardo había expresado el especial motivo que lo sedujo para dirigir Al-Ittihad. Habló antes de subirse al avión que lo llevará a Emiratos Árabes y señaló: "Estuve un año bastante quieto, así que activarme con entusiasmo es lo que lo que espero hacer".

“Es una decisión que tiene que ver con lo personal, hay mucho para crecer. Me incentivaron también con un gran proyecto de desarrollo en un lugar que tiene todavía cierta virginidad”, reconoció Gallardo.

En la misma línea, agregó que “es un mercado que me abre un poquito la cabeza, es algo diferente. Eso me motiva y me proyecta en este tiempo que tengo ganas de volver a trabajar”.