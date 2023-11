Aseguran que la policía brasileña se tomó selfies con radiografías de hinchas argentinos "como trofeo de guerra"

Sobre como se iniciaron los incidentes para luego pasar a la represión policial, describieron que fue "cuándo se estaban empezando a cantar los himnos". "Se empiezan agarrar a piñas brasileros con argentinos ahí donde estaba yo y bueno, nos metimos a defender y que no nos maten a los nuestros", relató el simpatizante con la periodist, Lucila Trujillo, en el programa Nos Vemos por C5N.

Luego detalló que el accionar de las fuerzas de seguridad fue solo contra los hinchas argentinos. "Para lo policía, los brasileros no existían. Como si los problemas y los enfrentamientos hubieran sido solo entre nosotros, una locura".

Por su parte, Eugenio, otro de los hinchas reprimidos en el Maracaná relató en TyC sports, como sucedieron los hechos y aseguró que la "los policías que estuvieron se sacaban fotos con las radiografías y selfies con nosotros como trofeos de guerra. Ellos estaban contentos y sentían como que era héroes”.

“Estábamos tranquilos en nuestro sector. Comenzó un tumulto y entró un cordón policial. En vez de separar, entraron a los palazos. No peleé ni nada. Yo me caí y me di la cabeza contra uno de los parantes que hay para dividir la escalera en el Maracaná. Cuando me levanto en la camilla dentro del hospital del Maracaná tenía las manos esposadas y llenas de sangre.", detalló el hincha agredido.