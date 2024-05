Argentina - Primera Nacional: Chaco For Ever vs Almirante Brown Fecha 15

Argentina - Primera Nacional: Patronato vs Chacarita Fecha 15

Chaco For Ever no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Atlanta. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados y perdió 2. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 4.

Almirante Brown viene de caer en su estadio ante Def. de Belgrano por 0 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 3 derrotas y 1 empate, en los que pudo anotar 2 goles en el arco rival y le han encajado 9 tantos.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 27 de marzo, en el torneo Argentina - Primera Nacional 2022, y firmaron un empate en 0.

Próximos partidos de Chaco For Ever en Argentina - Campeonato Primera Nacional 2024

Fecha 18: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Mitre (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Gimnasia y Tiro: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Nueva Chicago: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Almirante Brown en Argentina - Campeonato Primera Nacional 2024

Fecha 18: vs Dep. Madryn: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Def. Unidos: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Colón: Fecha y horario a confirmar

Horario Chaco For Ever y Almirante Brown, según país

