La policía de la Ciudad de Buenos Aires reprime hinchas en las inmediaciones del Monumental

"En vez de haber impedido que la gente se acumule o sacarla antes, empiezan con los balazos de goma y a reprimir. Hay una cantidad enorme de policías que hasta este momento no había hecho absolutamente nada", agregó.

"Tengo entrada y no sé por qué no me dejan entrar", dijo un hombre mostrando su ticket a la cámara de C5N mientras era empujado por un policía.