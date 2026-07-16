Argentina, en la final del Mundial 2026: cuánto cuesta viajar a Estados Unidos para alentar a la Selección

A cuatro días de la definición en el MetLife Stadium, miles de hinchas comenzaron a analizar realizar un viaje a último momento de manera independiente y propuestas de agencias. Aerolíneas Argentinas sumó dos vuelos especiales para viajar a Estados Unidos.

La Selección le ganó por 2 a 1 a Inglaterra y jugará el próximo domingo la final frente a España en Nueva Jersey y ya miles de argentinos empezaron a busca la manera de viajar para estar presente en lo que también será el último partido de Lionel Messi en un torneo mundialista.

El partido se disputará el domingo en el New York/New Jersey Stadium (MetLife Stadium) de East Rutherford, con capacidad para 82.500 almas. A las 16 (hora argentina), el conjunto campeón defensora del título, se medirá con La Roja de Yamil Lamal en una final que promete épica y espectáculo.

Frente a esa situación, miles de hinchas están diagramando la logística del viaje para presenciar el partido en persona y en ellos tiene que tener en cuenta el precio de los vuelos, alojamiento y entradas , buscando así varias alternativas con opciones con logísticas particulares como así también hasta los paquetes que ofrecen las agencias especializadas, una consulta que comenzó a dispararse en número de demandas.

"Luego del pitazo final, en Despegar registramos un crecimiento del 6.000% en las búsquedas de vuelos hacia Nueva York , sede de la final que se disputará el domingo 19 de julio, en comparación con las últimas dos semanas", informó la vocera Paula Cristi, Gerente General de dicha agencia .

Final del Mundial 2026: desde cuánto arrancan los vuelos para viajar a Estados Unidos

Para quienes deciden armar el viaje por cuenta propia, el primer gasto a resolver es el aéreo: con salida este viernes 17 de julio y regreso el próximo lunes 20 de julio, una de las opciones de vuelos ida y vuelta desde Buenos Aires hasta Nueva York con una o dos escalas, los vuelos arrancan desde los 3913 dólares (5.869.500 de pesos argentinos) por persona, incluyendo equipaje completo y podrían alcanzar los 5193 dólares ($7.789.500), dependiendo la aerolínea aunque esta opción sería solo con mochila y carry on.

Por su parte, entre otras propuestas para viajar a Nueva York con vuelos desde Buenos Aires, del 18 al 21 de julio a $4.008.339 (2672 dólares), ida y vuelta con una escala. Incluye mochila. Precio por persona.

Otra opción es saliendo desde Atlanta, del 18 al 21 de julio a $982.517, en ida y vuelta directo, incluyendo mochila y equipaje de mano. En tanto, saliendo desde Miami, durante el mismo período, sale $601.351, de ida con escala y vuelta directo.

Final del Mundial 2026: desde cuánto salen los paquetes para viajar a Estados Unidos

Aquel que busque la opción de paquete con vuelos y estadía en un hotel de 4 estrellas con tres noches, es decir, saliendo del viernes 17 estar durante 3 noches, el monto arranca desde los u$s8.876.

Aerolíneas Argentinas sumó dos vuelos especiales para la final y se agotaron rápidamente

Tras el triunfo de la Selección ante Inglaterra, Aerolíneas Argentinas lanzó dos vuelos especiales hacia Nueva York, Estados Unidos, para aquellos argentinos que quieran ir a ver la final del Mundial 2026 ante España.

Los vuelos tenían salida desde Ezeiza el viernes 17 de julio a las 21.30 y el sábado 18 de julio a las 9 horas. Ambas operaciones forman parte del esquema de refuerzos programados durante el certamen, acompañando la demanda hacia las distintas sedes donde se disputaron los partidos del equipo albiceleste.

Las ventas de pasajes comenzaron a las 22 del miércoles, pero a las 10 de la mañana los 540 asientos ya se habían agotado, es decir, que en tan solo doce horas se ocuparon todos los asientos.

Final del Mundial 2026: cuánto sale un hotel en Nueva Jersey

Si se sigue la búsqueda de manera independiente, en las aplicaciones un hotel 2 estrellas a casi una hora del estadio, los precios arrancan desde los $440.439 con tres noches. Mientras que otro hotel de 3 estrellas a 15 minutos, en transporte público, se puede encontrar desde los $478.113.

Final del Mundial 2026: cuánto salen las entradas

Aquellos que tomen la decisión de viajar a último momento para presenciar no solo lo que será la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, además de la logística de hospedaje y vuelos, también deberán buscar el precio de las entradas.

Cuando se lanzó la venta oficial desde FIFA los tickets arrancaban desde los 7.000 dólares, sin embargo, ahora con los dos finalistas confirmados los precios se dispararon y, las remanentes oficiales que quedan, empiezan desde los 10.990 dólares y se acercan a los u$s20.000.