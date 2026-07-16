Cómo ver Argentina vs. España, por la final del Mundial 2026 por TV y streaming

La Selección argentina disputará la final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio ante España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El partido cerrará una Copa del Mundo histórica, la primera con 48 selecciones y con ocho partidos por equipo para llegar a la cima, y la Albiceleste buscará defender la corona conquistada en Qatar 2022 y sumar una cuarta estrella.
El camino de Argentina hasta la final incluyó una remontada épica ante Inglaterra en las semifinales, cuando el equipo de Lionel Scaloni estuvo perdiendo hasta el minuto 85 y terminó ganando gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. España, por otra parte, llegó tras golear 2-0 a Francia con tantos de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, en lo que fue su mejor partido del torneo y su regreso a una final mundialista después de 16 años.
El duelo entre ambas selecciones tiene una particularidad adicional, ya que nunca se habían enfrentado en una instancia de esta magnitud. La Finalissima que estaba pactada entre ellos fue suspendida en marzo, lo que convierte a esta final en el primer cruce oficial de máxima relevancia entre los campeones de América y Europa.
La Selección argentina con la camiseta alternativa de 2026.
A qué hora juega Argentina contra España, por la final del Mundial 2026
El partido está programado para el domingo 19 de julio a las 16:00 horas de Argentina. El estadio elegido es el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, con capacidad para más de 82.500 espectadores y sede habitual de los New York Giants y los New York Jets de la NFL. Por otro lado, dado que la FIFA prevé un espectáculo musical durante el entretiempo, el descanso entre los dos tiempos se extenderá aproximadamente 30 minutos, más de lo habitual. Además, la ceremonia protocolar comenzará 90 minutos antes del pitazo inicial.
Canales de TV y streaming para ver Argentina vs. España, por la final del Mundial 2026
En Argentina, el partido se podrá seguir por televisión en Telefe, la TV Pública, TyC Sports y DSports. Para quienes prefieran el streaming, pueden optar por DGO, TyC Sports Play y Mi Telefe , además de que los servicios de suscripción Disney+ y Paramount+ incluirán la final en su catálogo.