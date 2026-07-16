La impresionante marca que obtuvo Argentina contra Inglaterra: pocos lo saben

Un detalle histórico del equipo nacional explica un registro perfecto en Copas del Mundo y que casi nadie tiene presente.

La Selección argentina volvió a escribir una página histórica al derrotar 2-1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 , resultado que le permitió clasificarse a una nueva final y extender un registro que muy pocos conocen. Con esta victoria, el equipo de Lionel Scaloni pasó de haber disputado cinco semifinales mundialistas a acumular seis presencias , manteniendo un invicto perfecto en esa instancia. La remontada en Atlanta, con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez tras el tanto inicial de Anthony Gordon , reafirmó una tradición que atraviesa generaciones de futbolistas argentinos.

Sin embargo, existe una particularidad histórica que suele generar confusión. Aunque Argentina fue campeona del mundo en 1978, ese torneo no tuvo semifinales debido al formato de competencia vigente en aquella edición. En lugar de una llave eliminatoria, la segunda fase se disputó mediante grupos y los líderes avanzaron directamente a la final. Por ese motivo, aquella campaña no integra la estadística de semifinales, una curiosidad que explica por qué la Albiceleste pasó ahora de cinco a seis semifinales invictas en la historia de los Mundiales.

La clasificación conseguida frente a Inglaterra no solo prolongó el invicto argentino en semifinales, sino que también depositó al seleccionado en su séptima final mundialista . Hasta antes del duelo decisivo del Mundial 2026, la Albiceleste había disputado seis finales , con un saldo de tres títulos y tres subcampeonatos , consolidándose entre las selecciones más exitosas de la historia de la Copa del Mundo.

La primera final llegó en Uruguay 1930 . Luego de golear 6-1 a Estados Unidos en semifinales, Argentina enfrentó al anfitrión en el histórico partido decisivo disputado en el Estadio Centenario . El equipo argentino cayó 4-2 , quedándose a las puertas de convertirse en el primer campeón mundial de la historia, aunque dejó una enorme huella en la edición inaugural del certamen.

En el Mundial de 1978 , Argentina no jugó una semifinal porque ese torneo tenía un formato distinto. Tras superar la primera fase, ganó el Grupo B de la segunda ronda al vencer a Polonia , golear a Perú y empatar con Brasil , clasificándose directamente a la final , donde derrotó 3-1 a Países Bajos y conquistó su primera Copa del Mundo.

La tercera final correspondió al inolvidable Mundial de México 1986. Con Diego Armando Maradona como gran figura, Argentina derrotó previamente a Bélgica por 2-0 en semifinales y luego venció 3-2 a Alemania Federal en una definición inolvidable. Aquella conquista significó la segunda Copa del Mundo para el fútbol argentino y una de las actuaciones individuales más recordadas de todos los tiempos.

Lio, ante la mirada de Mbappe, en Qatar '22.

Cuatro años más tarde, en Italia 1990, la Selección volvió a alcanzar la final después de eliminar al seleccionado anfitrión en los penales, de la mano de una actuación memorable de Sergio Goycochea. En la definición, Argentina perdió 1-0 frente a Alemania Federal por un polémico penal convertido por Andreas Brehme, quedándose con el subcampeonato tras un torneo marcado por el sacrificio colectivo.

La siguiente aparición en una final se produjo en Brasil 2014. Tras eliminar a Países Bajos en la definición por penales, con las atajadas de Sergio "Chiquito" Romero, luego de un empate sin goles durante los 120 minutos, el conjunto dirigido por Alejandro Sabella disputó una final muy pareja ante Alemania. Un gol de Mario Götze en el tiempo suplementario decretó la derrota 1-0, dejando nuevamente a la Albiceleste muy cerca del título.

La sexta final llegó en Qatar 2022, considerada por muchos como una de las mejores definiciones de la historia de los Mundiales. Después de golear 3-0 a Croacia en semifinales, Argentina venció a Francia por penales tras empatar 3-3 en un encuentro inolvidable. Con Lionel Messi levantando finalmente la Copa del Mundo, la Selección consiguió su tercera estrella y completó uno de los capítulos más importantes de su historia deportiva.