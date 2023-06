"Alta en el Cielo", el emotivo nuevo documental de la Selección argentina en Qatar 2022

Además, en dicho corto, se pueden apreciar las voces de los propios protagonistas y lo que vivieron a lo largo de todo el proceso del certamen mundialista y dieron detalles de lo que representa la figura del capitán tanto dentro del campo de juego como en todo el mundo.

El emotivo nuevo documental por los seis meses de la final en Qatar 2022

Desde Lionel Messi, como Gonzalo Montiel y Emiliano “Dibu” Martínez hasta Paulo Dybala y Julián Álvarez, ningún jugador de la Scaloneta se quedó afuera de estas entrevistas.

“Si bien hubo momentos donde la pase muy mal e incluso llegué a decir que no iba a jugar más en la Selección y tuve muchas dudas, hoy obviamente me pone feliz haber arrepentido de lo que dije y haber vuelto a la Selección y haber conseguido todo esto”, se lo escucha reflexionar a La Pulga durante los primeros tramos de la entrevista.

Bajo ese contexto, Rodrigo De Paul remarcó esa decisión y el ejemplo de lucha y perseverancia que emite el rosarino con su actitud pese a las mil trabas que recibió a lo largo de sus años con la camiseta celeste y blanca: “Es el ejemplo más importante que le puede dar a lo más chicos, que hay que luchar por los sueños porque hasta los más grande de todos le tocó caerse y, sin embargo, siguió”.

“No quería quedarme con la sensación de que habían pasado oportunidades y yo no la había aprovechado o no había estado ahí para intentarlo”, aseguró el ganador de siete balones de oro y agregó: “Aprendí que no solo se trata de ganar, y que todo el camino recorrido durante todo este tiempo también te deja muchas enseñanzas de vida. Creo que el querer lograrlo e intentarlo, después de todo se puede dar o no, pero no renunciar a los sueños”.