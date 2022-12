Alejandro Fernández, electricista de Boca: el monstruo de 10 cabezas, las anécdotas con Maradona y una vida por el club

Y confiesa que disfruta mucho trabajar en el club: “Es lo que me gusta hacer, es mi profesión. Me gusta el mantenimiento en general, pero la parte eléctrica en particular. Me gusta aprender, ver los procesos. Los laburantes, ante la falta de insumos, creamos. Tenemos un sesgo creativo, somos generadores de conocimiento permanente. Eso hace que le encuentre una vuelta de tuerca al laburo”.

FOTO - CUERPO 2 Una de las camisetas que le regaló Maradona.

Alejandro recuerda una de las etapas más lindas que le tocó vivir como laburante en la institución, que data del momento en que le tocó trabajar en el sector de palcos VIP durante los partidos: “Era una época donde Diego venía seguido a la cancha”. Y añade, con una sonrisa de oreja a oreja: “Siempre se agolpaba la gente para verlo y él entraba, dejaba a todo el mundo, nos venía a saludar. Me he llevado infinidad de prendas firmadas por él. Esos recuerdos los guardo como un tesoro, porque tuve el privilegio de conocerlo y compartir ese tiempo con él. Es impagable. El más grande del mundo”.

Sin dudas que, para Fernández, trabajar en Boca es especial. Eso manifiesta, en reiteradas oportunidades, en la entrevista. Y grafica lo que es el Mundo Boca: “Es increíble… es un monstruo de 10 cabezas. Es una cosa impresionante lo que Boca genera en sus hinchas y en los amantes del fútbol en general. Esos son condimentos que hacen de nuestro laburo un sitio especial. En Boca se respira fútbol los 365 días del año. Los resultados deportivos influyen en nuestro trabajo. No es lo mismo trabajar un día después de una derrota que de una victoria. Eso se palpa, se siente. El ambiente es diferente”.

Y continúa, respecto a su función: “Tenemos la necesidad de estar siempre entre los mejores. Boca está muy por encima del resto. No sólo por las gestiones y conducciones, sino también por el trabajo que hacemos quienes trabajamos. Somos cerca de 500 personas. Hacemos un laburo enorme para mantener a Boca en lo más alto”.

FOTO - CUERPO 3 “Somos poco valorados los trabajadores del fútbol", afirma.

En el mismo sentido, opina que “somos poco valorados los trabajadores del fútbol. Nuestro trabajo está invisibilizado por la fiesta”. Y expresa un deseo, que es el de todos sus compañeros: “Sueño con que nuestro trabajo sea difundido… sostener una institución social y deportiva, como son los clubes, es una tarea muy importante. No se reduce sólo al fútbol. En Boca, por ejemplo, tenés los diferentes sectores (administración, el fútbol, el centro médico, los operativos, el mantenimiento, lavandería, celadores, cocina). Es un laburo muy grande el que hacemos en el día a día”.

FOTO - CUERPO 4 Alejandro Fernández asegura que "es un laburo muy grande el que hacemos en el día a día”.

Y explica a modo de reflexión que “si los clubes utilizarían la plata que ingresa de ventas de jugadores no sólo en la compra de refuerzos, sino también en la inversión de maquinarias y herramientas para que los trabajadores pudiésemos desarrollar nuestra tarea en mejores condiciones, indefectiblemente funcionarían mejor. Creo que el fútbol tiene una deuda pendiente para con sus trabajadores. Nosotros hacemos un esfuerzo grande, como trabajadores, para que esa deuda se salde. Los trabajadores del fútbol somos poco valorados”.