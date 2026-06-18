A qué hora entrena la Selección en el medio de la preocupación por la salud del padre de Lionel Messi El cronograma del Mundial 2026 sigue su curso tras el comunicado de la familia Messi sobre la salud de Jorge, el padre del capitán. Cómo se preparan para el partido contra Austria. Por Agregar C5N en









Leandro Paredes y Lionel Messi entrenando en Kansas. Foto de archivo.

La Selección entrenará a las 17:30 en Kansas, 19:30 hora argentina, en el medio de la preocupación por la salud del padre de Lionel Messi. En el último entrenamiento, la Selección usó los chalecos de hielo que había estrenado España debido a las altas temperaturas, pero este jueves se espera una máxima de 24° y un cielo nublado.

El próximo lunes el equipo albiceleste enfrentará a Austria en el Dallas Stadium a las 14 hora argentina, luego de vencer a Argelia 3 a 0 en el Kansas City Stadium. Se trata de su segundo partido de la fase de grupos. El tercero será el sábado 27 a las 23 hora argentina ante Jordania en el Dallas Stadium.

Cuti Romero y Lisandro Martínez con los chalecos de hielo. La familia Messi publicó un comunicado confirmar que Jorge Messi se encuentra "recuperándose y evolucionando favorablemente", ya que Florencia Peña había afirmado en el canal de streaming Luzu TV que el representante del capitán de la Selección había muerto.

En este contexto, los representantes de Argentina en el Mundial de Norteamérica 2026 continúan con su rutina. Messi había revelado tras el primer partido que su llanto tras el primer gol del encuentro se debía a "una cuestión totalmente ajena a lo deportivo".

"Pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío", había detallado el 10 ante la prensa antes de que se conociera la situación de su padre.