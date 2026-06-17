En Vivo
17 de junio de 2026 Inicio

Cuánto sale la camiseta que usa la Selección argentina en el Mundial 2026

La vestimenta está disponible en todas sus versiones. La AFA cuenta con un sitio oficial que garantiza autenticidad y respaldo de la marca.

Por
La camiseta se consigue a través de varios canales oficiales. 

La camiseta se consigue a través de varios canales oficiales. 

Adidas

La Selección argentina debutó con goleada en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá y muchos hinchas fijaron la vista en la camiseta del conjunto nacional. El modelo, lanzado a fines de 2025, es el que Lionel Messi y compañía utilizarán en todos los partidos de la Copa del Mundo. Se puede encontrar en las principales tiendas físicas y virtuales con precios que pueden variar según el talle o género.

Mundial 2026, en vivo: los partidos de la fecha, horarios, y el récord de Cristiano Ronaldo
Te puede interesar:

Mundial 2026: Cristiano Ronaldo va por los récords de Messi, debuta Colombia e Inglaterra choca con Croacia

La casaca mantiene las tradicionales franjas celestes y blancas pero incorpora un efecto degradado en tres tonos de celeste, en homenaje a los títulos mundiales de 1978, 1986 y 2022. En la parte posterior del cuello aparece la inscripción "1893", año de fundación de la AFA, mientras que los detalles dorados rinden tributo al logro obtenido en Qatar.

El diseño forma parte de una colección global de Adidas que incluye los nuevos uniformes de 22 selecciones, entre estas se encuentran Alemania, España, Italia, Japón, México y Colombia. La marca la describe como una línea que busca fusionar tradición y modernidad con diseños que representan la identidad de cada país.

Messi y la Selección contra Argelia FIFA

Cuánto sale la camiseta oficial de la Selección argentina del Mundial 2026

La indumentaria está disponible en distintas versiones con precios diferenciados. La versión jugador, la de mayor calidad y fidelidad al modelo que usa el equipo en cancha, tiene un precio de $219.000. La versión para hombre cuesta $149.000, la de mujer $139.000 y la infantil $109.000.

AFA Shop

Dónde se puede comprar la camiseta de la Selección argentina del Mundial 2026

La camiseta se consigue a través de varios canales oficiales. La AFA Shop (afashop.com.ar) ofrece toda la colección de lanzamiento, mientras que Adidas la comercializa tanto en su página web como en sus tiendas físicas y puntos de venta seleccionados en todo el país. Las principales cadenas de artículos deportivos también cuentan con stock de los modelos oficiales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El mediocampista de la Selección asumió su rol de lider.

Lo que no se vio de la goleada de Argentina en el Mundial 2026: el enojo de De Paul con uno de sus compañeros

El brasileño elogió a Messi.

Ronaldo le contestó a Messi: "Es hora de que el mundo acepte..."

Este pato se volvió viral y ahora es la mascota de la Selección de México. 

El pato del Mundial: acompaña a su dueño en las ventas en la calle de México y se volvió viral

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina.

Salió a la luz un video de la reacción de Scaloni con lágrimas en los ojos tras el hat-trick de Messi ante Argelia

Hajime Moriyasu se volvió viral en el Mundial 2026 con un sorprendente recurso.

El método Moriyasu: el curioso recurso del técnico de Japón que revolucionó el Mundial

Con vos siempre. Sos increíble, le dedicó Antonela Roccuzzo a Lionel Messi.

Antonela habló tras el llanto de Messi: la emocionante reacción el capitán

últimas noticias

Soledad Andreani está detenida, acusada de encubrimiento.

Femicidio de Agostina: una nueva testigo podría complicar a la exnovia de Barrelier

Hace 27 minutos
El llamativo posteo que luego fue eliminado por Pablito Lescano y Cecilia Calafell

Se filtró la foto íntima que Pablito Lescano subió con Cecilia Calafell y luego borró

Hace 32 minutos
Una integrante de un reconocido programa declaró cuál será la trascendental decisión que tomará en breve.

Sorpresa total: una participante de un famoso reality se va del país

Hace 35 minutos
Qué le pasó a Raúl Lavié

Raúl Lavié sufrió un accidente en los estudios de TV Pública y tuvieron que suspender un programa

Hace 38 minutos
Un cantante sufrió un inconveniente en un estudio de televisión.

Un reconocido cantante y actor argentino sufrió un doble accidente: qué pasó y cómo está de salud

Hace 54 minutos