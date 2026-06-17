Cuánto sale la camiseta que usa la Selección argentina en el Mundial 2026 La vestimenta está disponible en todas sus versiones. La AFA cuenta con un sitio oficial que garantiza autenticidad y respaldo de la marca. Por Agregar C5N en









La camiseta se consigue a través de varios canales oficiales. Adidas

La Selección argentina debutó con goleada en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá y muchos hinchas fijaron la vista en la camiseta del conjunto nacional. El modelo, lanzado a fines de 2025, es el que Lionel Messi y compañía utilizarán en todos los partidos de la Copa del Mundo. Se puede encontrar en las principales tiendas físicas y virtuales con precios que pueden variar según el talle o género.

La casaca mantiene las tradicionales franjas celestes y blancas pero incorpora un efecto degradado en tres tonos de celeste, en homenaje a los títulos mundiales de 1978, 1986 y 2022. En la parte posterior del cuello aparece la inscripción "1893", año de fundación de la AFA, mientras que los detalles dorados rinden tributo al logro obtenido en Qatar.

El diseño forma parte de una colección global de Adidas que incluye los nuevos uniformes de 22 selecciones, entre estas se encuentran Alemania, España, Italia, Japón, México y Colombia. La marca la describe como una línea que busca fusionar tradición y modernidad con diseños que representan la identidad de cada país.

Messi y la Selección contra Argelia FIFA FIFA Cuánto sale la camiseta oficial de la Selección argentina del Mundial 2026 La indumentaria está disponible en distintas versiones con precios diferenciados. La versión jugador, la de mayor calidad y fidelidad al modelo que usa el equipo en cancha, tiene un precio de $219.000. La versión para hombre cuesta $149.000, la de mujer $139.000 y la infantil $109.000.