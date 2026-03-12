Una nueva marca china premium llega a Argentina: la fecha de lanzamiento de su modelo híbrido Se trata de Deepal, la versión premium de Changan, que confirmó el desembarco en nuestro mercado con un SUV híbrido enchufable. Cuáles son sus características. Por + Seguir en







El Deepal S05 exhibido en el stand del Grupo Antelo en Expoagro.

En el marco de Expoagro 2026 se presentó en el país el Deepal S05, un SUV electrificado que anticipa la llegada oficial de la marca china Deepal al mercado argentino durante este año. La novedad fue exhibida en el stand del Grupo Antelo, que eligió la exposición agroindustrial para mostrar por primera vez el modelo y adelantar parte de su estrategia de expansión en el segmento de vehículos electrificados.

Deepal es una marca perteneciente al fabricante chino Changan Automobile, orientada al desarrollo de autos eléctricos e híbridos de nueva generación. El Deepal S05 será uno de los primeros productos de la firma en llegar al país.

El modelo es un SUV mediano de 4,6 metros de largo que se destaca por su diseño moderno y su enfoque tecnológico. En los mercados donde ya se comercializa se ofrece con distintas configuraciones electrificadas, entre ellas versiones 100% eléctricas y otras con sistema híbrido de rango extendido.

deepal-s05-- En esta última configuración, el vehículo combina un motor naftero 1.5 que funciona como generador con un motor eléctrico encargado de la tracción, una solución pensada para mejorar la autonomía y reducir el consumo de combustible. La potencia total puede superar los 200 caballos, mientras que la autonomía en modo eléctrico puede rondar los 100 kilómetros según la versión. El interior también apuesta a la tecnología, con una gran pantalla central para el sistema multimedia, instrumental digital y diversos sistemas de asistencia a la conducción.

Todas las versiones del Deepal S05 vienen de serie con un conjunto de sensores pensado para mejorar la asistencia a la conducción. Incorporan cinco cámaras de alta definición, cinco radares de ondas milimétricas y doce radares ultrasónicos, que permiten activar funciones avanzadas como el control de crucero adaptativo, la alerta de cambio involuntario de carril y el sistema inteligente de asistencia para estacionar.