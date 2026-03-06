6 de marzo de 2026 Inicio
Mercedes-Benz relanzó el Axor en Argentina

El histórico camión extrapesado vuelve al mercado local con nuevas versiones, más potencia y mejoras en confort, seguridad y eficiencia para el transporte de larga distancia.

El Axor vuelve al mercado argentino con mejoras en tecnología, seguridad y eficiencia.

Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina anunció el regreso del Axor al mercado local, uno de los nombres más conocidos dentro del segmento de camiones extrapesados. La marca relanza este modelo con una propuesta renovada, que suma cambios en diseño, eficiencia, robustez y tecnología, orientadas al transporte de carga por ruta y a las operaciones logísticas de media y larga distancia.

La nueva familia está integrada por los Axor 2038 4x2, disponible en versiones chasis y tractor, y el Axor 2545 6x2, en versión tractor. De esa manera, amplían su gama de camiones pesados y vuelven a ofrecer un producto con recorrido dentro del mercado regional.

Más capacidad y nueva motorización

Uno de los puntos centrales del nuevo Axor es su estructura. Con un chasis similar al del Actros, el modelo llega con un PBTC de hasta 62 toneladas, lo que le permite trabajar con semirremolques o acoplados de hasta cuatro ejes. Es uno de los datos con los que Mercedes-Benz apunta directamente al transporte de cargas de gran porte.

En el plano mecánico, el Axor incorpora el motor Mercedes-Benz OM 460 de 12,8 litros, disponible en dos niveles de potencia: 380 y 450 caballos de fuerza. Según informó la marca, esta motorización busca combinar rendimiento con una mejor relación entre consumo y productividad.

A eso se suma la transmisión automatizada PowerShift 3 Advanced de 12 velocidades, que promete cambios más rápidos y suaves. También ofrece distintos modos de conducción: Standard, Económico, Power y Manual, pensados para diferentes tipos de uso en ruta.

Cabina renovada y más equipamiento

La renovación también aparece en la cabina, que adopta una imagen alineada con los camiones de ruta más recientes de la marca. El diseño exterior cuenta con una parrilla frontal más marcada, paragolpes de mayor tamaño y un nuevo conjunto óptico, que puede contar con faros halógenos o LED.

Puertas adentro, el nuevo Axor ofrece dos versiones de cabina dormitorio: Techo Bajo y Techo Elevado. Ambas incluyen suspensión neumática de serie y fueron pensadas para mejorar la experiencia del conductor en viajes largos.

Entre los elementos destacados aparecen un interesante espacio interior gracias a un túnel central de apenas 200 mm, asiento neumático con 11 ajustes, volante multifunción, nuevo panel de instrumentos, arranque por pulsador y llave de presencia. También suma una pantalla en el cuadro de instrumentos con EcoSupport, un sistema pensado para evaluar la conducción.

En materia de seguridad, el camión incorpora de serie varios sistemas de asistencia electrónica que trabajan para mejorar el control del vehículo y la estabilidad durante la conducción.

Además, el sistema eléctrico incorpora una batería de 230 Ah, un componente con el que la marca pone el foco en la durabilidad y la confiabilidad del conjunto.

Versiones y servicios

El Axor estará disponible en distintas configuraciones para adaptarse a diferentes tareas. En la oferta local aparecen el 2038 4x2, el 2038 S 4x2 y el 2545 LS 6x2, este último con 450 caballos de fuerza. Según detalló la compañía, son versiones pensadas para aplicaciones como furgones, cortinas laterales, graneleros, volquetes, contenedores, frigoríficos, porta-vehículos y plataformas de carga pesada.

Junto con el lanzamiento, Mercedes-Benz también destacó su oferta de servicios vinculados a la operación del vehículo. Entre ellos figuran planes de mantenimiento, propuestas de postventa, repuestos, conectividad y opciones de financiación para la renovación o ampliación de flota.

En ese esquema aparece Fleetboard, la plataforma de gestión de flota de la marca, y también los planes Service Complete, que apuntan a cubrir mantenimientos preventivos y correctivos. A eso se suma la red de concesionarios de Mercedes-Benz Camiones y Buses, con más de 45 puntos de atención en el país.

