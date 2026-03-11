Ford presentó nuevas versiones de trabajo de la Ranger argentina

La marca anunció la ampliación de la gama de su pick up fabricada en Argentina con las nuevas Ranger Cabina Simple y Cabina Chasis, además de sumar transmisión automática en la versión XL. Las novedades están pensadas para el trabajo y el sector productivo.

Las nuevas versiones de la Ford Ranger estarán disponibles en Argentina a partir de abril de 2026.

Ford Argentina participa por vigésimo año consecutivo como sponsor y Vehículo Oficial de Expoagro y eligió este marco para presentar nuevas versiones de trabajo de la Ford Ranger .

La marca de Detroit anunció la ampliación de la familia Raza Fuerte con la llegada de la Nueva Ranger Cabina Simple , la Nueva Ranger Cabina Chasis y la incorporación de transmisión automática en la Ranger XL Doble Cabina . Con estas configuraciones, Ford busca reforzar su oferta para clientes comerciales y actividades productivas .

Los lanzamientos forman parte del ciclo de inversión de USD 870 millones realizado en la planta de Pacheco , que permitió desarrollar la nueva generación de la pick up en Argentina y ampliar la gama con versiones orientadas a diferentes necesidades de trabajo.

Las nuevas versiones de la Ford Ranger están pensadas para ofrecer mayor versatilidad y capacidad de carga. La Cabina Simple se destaca por contar con una caja 48% más larga que la de la versión Doble Cabina , lo que permite transportar mayor volumen de herramientas o mercadería.

Por su parte, la Cabina Chasis está diseñada como base para transformaciones profesionales, permitiendo la instalación de diferentes tipos de carrozados o implementos según el uso, como aplicaciones en servicios, logística, energía o actividades industriales.

La nueva Ranger Cabina Simple ofrece una caja de carga 48% más larga que la versión Doble Cabina.

En términos de capacidad, las nuevas configuraciones superan la tonelada de carga útil. La versión Cabina Chasis 4x4 alcanza los 1.310 kg, mientras que la Cabina Simple 4x4 llega a 1.162 kg y la Cabina Simple 4x2 alcanza los 1.139 kg.

Ranger XL 2 Ford presentó en Expoagro nuevas versiones de trabajo de la Ranger, con configuraciones orientadas al uso productivo.

Motor turbodiésel y nueva opción automática

Toda la gama Ranger XL está impulsada por el motor Panther 2.0 litros Turbo Diesel, que entrega 170 CV a 3.500 rpm y un torque de 405 Nm entre 1.750 y 2.500 rpm.

Ranger XL Chasis 2 4x4 La Ranger Cabina Chasis fue diseñada como base para transformaciones y aplicaciones profesionales.

La oferta incluye caja manual de seis velocidades para las versiones Cabina Simple, Cabina Chasis y la Doble Cabina base. Como novedad, la marca incorpora una transmisión automática de seis marchas con convertidor de par en la XL Doble Cabina, una opción pensada para quienes buscan mayor confort en jornadas de trabajo intensivas.

Las versiones 4x4 cuentan con caja de transferencia con modos 2H, 4H y 4L, además de bloqueo de diferencial trasero al 100%. También incorporan control de descenso (HDC) y una capacidad de vadeo de hasta 800 mm.

Ranger XL Chasis 4x4 Toda la gama Ranger XL utiliza el motor Panther 2.0 Turbo Diesel de 170 CV y 405 Nm de torque.

Precios y llegada al mercado

Ford informó que las nuevas versiones de la Ranger estarán disponibles en Argentina a partir de abril de 2026. Los precios sugeridos al público arrancan en $43.500.000 para la XL Cabina Simple 4x2 MT, siguen con $49.500.000 para la XL Cabina Chasis 4x4 MT y $52.000.000 para la XL Cabina Simple 4x4 MT. A eso se suman la XL Doble Cabina 4x2 AT, con un valor de $51.400.000, y la XL Doble Cabina 4x4 AT, con un precio de $56.200.000.