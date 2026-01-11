Citroën debuta con su primer "electrificado" en Argentina Se trata del C4 europeo, que acaba de desembarcar y ya se encuentra en preventa, para su posterior lanzamiento en unos meses. Detalles de su equipamiento y cuánto costará. Por + Seguir en







El mítico modelo, abandona la silueta sedán y se convierte en un crossover.

Citroën Argentina lanzó la preventa de su nuevo C4 con motorización híbrida suave, siendo el crossover con silueta "fastback", el primer modelo electrificado de la marca francesa disponible en el país. Este C4 híbrido llega desde Europa en dos niveles de equipamiento, Plus y Max, ambos con una arquitectura que combina un motor de combustión interna y asistencia eléctrica, sin necesidad de enchufar el auto. El sistema está basado en la llamada tecnología híbrida de 48 V, que gestiona los dos motores de manera automática y sin intervención del conductor, priorizando eficiencia y suavidad en la conducción urbana y en ruta.

En cuanto a motorización y rendimiento, el nuevo C4 híbrido emplea un motor turbonaftero de 1.2 litros y tres cilindros, con dos posibles niveles de potencia según versión: 110 CV o 145 CV. El sistema híbrido reduce tanto el consumo como las emisiones de CO en comparación con las variantes convencionales de gasolina, con cifras homologadas de aproximadamente 4,7 l/100 km y alrededor de 107 g/km de CO en ciclo combinado.

citroen-c4-2026- El diseño exterior mantiene las líneas modernas y fluidas del C4 europeo, con proporciones compactas que se inscriben en el segmento de los compactos tipo crossover. Las dimensiones rondan 4,36 m de largo, 1,80 m de ancho y 1,52 m de alto, con una distancia entre ejes de 2,67 m. El baúl tiene una capacidad aproximada de 380 litros que puede ampliarse rebatiendo los asientos traseros.

Adentro, el C4 híbrido combina equipamiento de conectividad y asistencia al conductor, reflejando la tendencia actual de integraciones digitales y sistemas de ayuda activa. Elementos como pantallas táctiles de buen tamaño, conectividad con smartphones y asistentes de conducción avanzados están presentes, buscando una experiencia de uso más segura y cómoda.