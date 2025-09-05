Toyota Argentina inicia la exportación de Hiace hacia Brasil El vehículo que se ensambla en la planta de Zárate, se suma a Hilux y a SW4 con el objetivo de ampliar su estrategia regional, con presencia ya consolidada en todo el continente. Por Federico Bossio







En principio se exportará la versión para pasajeros.

En las últimas horas, Toyota Argentina concretó el despacho del primer embarque de la van Hiace, fabricada en su planta de Zárate, con destino al mercado brasileño, una señal clara de la apuesta estratégica de la compañía por fortalecer su presencia en el segmento de vehículos comerciales en el Mercosur. La Hiace se suma a la familia de modelos producidos en Zárate junto con la Hilux y la SW4, con las cuales comparte parte fundamental de su ingeniería, como el motor turbodiésel 2.8 L (1GD) y el eje trasero, lo que maximiza la complementariedad productiva y optimiza costos de cadena de suministro

La producción local se inició en febrero de 2024, luego de una inversión de aproximadamente u$s50 millones destinada al montaje CKD (completo desarmado) con componentes importados de Japón. La primera versión exportada al país vecino, es la variante para pasajeros, que ofrece una completa dotación de seguridad con doble airbag frontal, airbag de rodilla para el conductor, control de tracción y estabilidad, y asistente de arranque en pendientes.

toyota-hiace-brasil- En materia de confort incluye aire acondicionado con salidas traseras, control de velocidad crucero, volante multifunción, computadora de a bordo con display de 4,2″ y sistema multimedia con pantalla táctil de 9″. Uno de sus principales diferenciales dentro del segmento es la transmisión automática de 6 marchas, que refuerza la facilidad de manejo y eleva la experiencia de conducción.

Hiace está fabricada sobre una plataforma autoportante de estructura anular, que le confiere al vehículo una alta resistencia a la torsión que asegura un nivel de performance dinámica superior y durabilidad en todas las condiciones de carga.

Toyota es el mayor exportador industrial de Argentina: el 80% de la producción se destina a mercados de América Latina y el Caribe, lo que representa casi el 5% de las exportaciones totales del país. En el primer semestre de 2025, la compañía significó el 51% de las exportaciones de vehículos.