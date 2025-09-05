5 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Toyota Argentina inicia la exportación de Hiace hacia Brasil

El vehículo que se ensambla en la planta de Zárate, se suma a Hilux y a SW4 con el objetivo de ampliar su estrategia regional, con presencia ya consolidada en todo el continente.

Federico Bossio
Por
Federico Bossio
En principio se exportará la versión para pasajeros.

En principio se exportará la versión para pasajeros.

En las últimas horas, Toyota Argentina concretó el despacho del primer embarque de la van Hiace, fabricada en su planta de Zárate, con destino al mercado brasileño, una señal clara de la apuesta estratégica de la compañía por fortalecer su presencia en el segmento de vehículos comerciales en el Mercosur. La Hiace se suma a la familia de modelos producidos en Zárate junto con la Hilux y la SW4, con las cuales comparte parte fundamental de su ingeniería, como el motor turbodiésel 2.8 L (1GD) y el eje trasero, lo que maximiza la complementariedad productiva y optimiza costos de cadena de suministro

Te puede interesar:

GWM Tank 300: potencia, lujo y aventura llegan a la Argentina

La producción local se inició en febrero de 2024, luego de una inversión de aproximadamente u$s50 millones destinada al montaje CKD (completo desarmado) con componentes importados de Japón. La primera versión exportada al país vecino, es la variante para pasajeros, que ofrece una completa dotación de seguridad con doble airbag frontal, airbag de rodilla para el conductor, control de tracción y estabilidad, y asistente de arranque en pendientes.

toyota-hiace-brasil-

En materia de confort incluye aire acondicionado con salidas traseras, control de velocidad crucero, volante multifunción, computadora de a bordo con display de 4,2″ y sistema multimedia con pantalla táctil de 9″. Uno de sus principales diferenciales dentro del segmento es la transmisión automática de 6 marchas, que refuerza la facilidad de manejo y eleva la experiencia de conducción.

Hiace está fabricada sobre una plataforma autoportante de estructura anular, que le confiere al vehículo una alta resistencia a la torsión que asegura un nivel de performance dinámica superior y durabilidad en todas las condiciones de carga.

Toyota es el mayor exportador industrial de Argentina: el 80% de la producción se destina a mercados de América Latina y el Caribe, lo que representa casi el 5% de las exportaciones totales del país. En el primer semestre de 2025, la compañía significó el 51% de las exportaciones de vehículos.

toyota-hiace-brasil--

Noticias relacionadas

La industria automotriz produjo 13,8% menos que un año atrás

La producción de autos cayó 13,8% interanual

El objetivo es llegar a El Impenetrable, Chaco.

Ford inicia una campaña de donaciones en todo el país

El Aumark 615 es un camión pensado para el transporte liviano.

Un nuevo camión chino se lanza en Argentina

Estos son los primeros BYD ya en Argentina.

Ya se pueden reservar vehículos BYD en Argentina

Peugeot presentó los nuevos 3008 y 5008

Peugeot lanzó en el país las nuevas generaciones de sus SUV 3008 y 5008

Con diseño robusto y alta tecnología, llega el Jetour T1 desde China

Rating Cero

Rusherking tuvo un encuentro romántico con una exparticipante Gran Hermano.

Rusherking tuvo un encuentro romántico con una exparticipante Gran Hermano

Los miembros de su equipo, además de encargarse de ejecutar acrobacias imposibles, combinan el buen humor físico y un realismo impresionante. Jackie Chan, por su parte, posee dos Récords Guinness como el actor que con Más acrobacias realizadas en vivo.

Las mejores maniobras: Jackie Chan trabaja junto a Marvel para ayudar a Tom Holland

Jesica Cirio compartió una foto de su intimidad.

El look deportivo que lució en su casa Jesica Cirio: top con escote y sus tres perritos

A medida que avanzó en su carrera, su físico fue evolucionando constantemente.

La impresionante transformación de Dwayne Johnson: así se veía "La Roca" de joven

En redes sociales, los fanáticos de Erreway compartieron imágenes y videos de Cris Morena. 

Cris Morena apareció en el show de Erreway, tras la muerte de su nieta Mila: "Está con Romina"

La emoción del hijo de Flavio Mendoza al conocer a Lionel Messi: El más increíble.

La emoción del hijo de Flavio Mendoza al conocer a Lionel Messi: "El más increíble"

últimas noticias

Rusherking tuvo un encuentro romántico con una exparticipante Gran Hermano.

Rusherking tuvo un encuentro romántico con una exparticipante Gran Hermano

Hace 11 minutos
play

La pesca se hundió 82,8% en julio: comerciantes alertan que solo se venden las ofertas

Hace 17 minutos
Piden juicio político al juez que prohibió difundir los audios de Karina Milei.

Piden juicio político al juez que prohibió difundir los audios de Karina Milei

Hace 31 minutos
En principio se exportará la versión para pasajeros.

Toyota Argentina inicia la exportación de Hiace hacia Brasil

Hace 1 hora
El excampeón del TC subió un video a sus redes sociales para alertar a sus seguidores. 

Violento asalto en Panamericana al excampeón de TC Emanuel Moriatis: le dispararon para robarle la moto

Hace 1 hora