Stellantis le encontró la vuelta al mercado argentino: los autos más vendidos del 2023

En un mercado dónde la oferta de vehículos no es tan amplia cómo en otros momentos, justamente que estos modelos sean producidos localmente, permite que los concesionarios tengan disponibilidad, siendo este uno de los tantos argumentos del éxito en ventas que lograron.

Otro de los argumentos es que ambos son buenos productos, funcionales para el tipo de público al que apuntan y que seguramente seguirán apuntando en 2024.

Cronos 300.000 montaje.jpg Producción de Fiat Cronos en Córdoba.

Durante 2023, Fiat Cronos totalizó un total de 47.580 unidades patentadas, siendo el único vehículo en Argentina en tener un porcentaje de market share de dos dígitos (11,2%). El caso del Peugeot 208 también es para destacar, logró el segundo puesto en el ranking de ventas, con 36.454 patentamientos, marcando un porcentaje de participación del 8,6%.

Recién el tercer puesto llegó a los 30.000 patentamientos, con lo cual la performance de ambos termina marcando el absoluto dominio de estos vehículos.

Dentro del apartado producción, tanto el Fiat Cronos cómo el Peugeot 208 mantienen un buen nivel de integración de piezas locales, con un 48% y un 42% respectivamente. Esto es sobre el total de piezas que forman al vehículo, cuáles son las que se producen en Argentina, a partir de proveedores de la industria automotriz. De esa producción se desprende la exportación, siendo Brasil el principal mercado que recibe a estos modelos, dónde el Fiat Cronos se encuentra entre los 15 modelos más vendidos y el Peugeot 208 entre los 30 más comercializados. Son números positivos, considerando que en el país vecino el parque automotor es mucho más variado y en total se venden más de dos millones y medio de vehículo 0 km por año, cuándo en Argentina en 2023 logramos casi 450.000 patentamientos, un mercado cinco veces más chico.

produccion-208.jpg Peugeot 208 se produce en El Palomar, Buenos Aires.

¿Qué pasará en 2024?

Con respecto a lo que viene, el desafío de mantenerse en la cima no es menor. Y para eso deberán seguir siendo atractivos en la oferta hacia el público interesado. Y renovarse, son dos modelos que, a pesar de ciertos cambios que han venido incorporando, ya tienen un par de años en el mercado y un restyling suena apropiado, en ambos casos. Por el lado del Peugeot 208, sabemos que en 2024 llegará la tan esperada versión con motor turbo, que ya se produce en Argentina, se vende en Brasil y que no sería la única novedad que presente el hatch, pero para eso vamos a esperar un poco. Con respecto a Cronos, se habló en su momento la posibilidad de tener una versión con motor turbo, pero hasta el momento no hubo novedades, habrá que esperar pero seguramente la marca italiana esté trabajando en algo para mantener al público argentino, cautivo de un modelo que se vende cada vez más en nuestro mercado.