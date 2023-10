Salto del dólar no afecta planes comerciales de Honda, pero piden "normalizar flujo de importación"

“Hasta ahora, en los equipos de campaña, respecto a la producción, muchos detalles no se dieron, lo vimos en el último debate. Fue un tema ausente. Quizás aparezca en el debate de este fin de semana, si realmente se concretan propuestas”, dijo la directiva en dialogo con C5N Autos. Y agregó: “Entendemos que hay una cuestión de priorización, que es normalizar variables macroeconómicas necesarias para llevar a cabo otro tipo de proyectos”.

Por su parte, Víctor Pruvost, gerente comercial de Honda Argentina, reclamó al Gobierno (o futuro gobierno) “que se normalice el flujo de importación y pago al exterior” para tener viabilidad con los proveedores y poder llevar adelante un plan comercial más agresivo.

Los directivos también mencionaron que las marcas no tienen potestad para controlar los sobreprecios en los concesionarios. Y que en materia de electrificación, por falta de infraestructura de carga, se priorizarán en el país los modelos híbridos.

Crecimiento

La apuesta de Honda por recuperar el terreno perdido viene de la mano de lanzamientos. Hace una semana se conoció la ZR-V, que será acompañada de HR-V antes de fin de año y del Civic híbrido en 2024, además de otro modelo que se mantiene velado. La previsión es crecer en un mercado que también crezca. “Vamos a triplicar el volumen en el año que viene debido a los lanzamientos de nuevos modelos. Hoy estamos en una participación del 0.3%. Nuestro objetivo es estar en dos años en 1.5% de participación de un mercado que crezca de las 400 mil actuales a 600 mil unidades”, adelantó Pruvost.

También se refirió a los stocks de los modelos, que serán importados, ya que Honda no produce autos desde 2019 en el país (se concentró en motos). “Trabajamos con un mecanismo para asegurar las posibilidades. En ese sentido, el flujo viene caminando”, agregó Pruvost. Y mencionó que para ampliar la gama con el retorno a los segmentos de entrada (donde jugaban anteriormente los discontinuados Fit y City) se requiere “que se normalice el flujo de importación y pago al exterior”. “Eso nos muestra hacia nuestros proveedores a nivel global de una manera más viable. Hoy eso es complejo”, afirmó el directivo.

honda 1.jpeg Víctor Pruvost, gerente comercial de Honda.

También descartó que en un mediano plazo Honda vuelva a producir vehículos en el país, tras aclarar previamente que el fin de la producción de vehículos no se debió al contexto argentino, sino a una política global de la casa matriz de Japón.

“Si Honda decide volver a producir autos en la Argentina, tendría que ser un vehículo mínimamente híbrido o eléctrico. El tiempo de recupero de inversión de una planta automotriz es muy largo y tendría que existir un mercado que responda a eso. Pensar en un desarrollo así, arrancar de cero una planta automotriz con toda la infraestructura y la tecnología requiere mucho tiempo. Si la pregunta es pensar que Honda pueda producir autos en la Argentina en tres o cinco años, la respuesta es que no dan los tiempos, aun si Honda lo decidiera”, explicó.

Regulaciones

Daeloso, a cargo de las relaciones institucionales de Honda, bregó por poner en agenda “el tema de tener un marco regulatorio para la producción y la introducción de nuevas tecnologías en el país”. “Es algo que está pendiente, que tiene que pasar por el Congreso y tiene que definirse allí. Eso va a dar previsibilidad para cualquier proyecto de largo plazo y de mediano plazo”, mencionó, y reconoció que el proyecto que elaboró el Gobierno “está freezado”.

“En cuanto se vayan despejando ciertas cuestiones electorales, habrá un marco político para este tipo de discusiones. Vemos que en Brasil tienen otra estrategia, el resto de Latinoamérica tiene otro tiempo, y en ese sentido Argentina está un poquito más rezagado en lo que es marco regulatorio”, señaló la directiva.

Por su parte, Pruvost expresó, respecto a los sobreprecios que suelen aplicar los concesionarios a los precios de lista, que por ley no se pueden controlar. “Es cómo se rige el mercado y cómo se rige el comercio de Argentina. Nosotros ofrecemos un valor de referencia, pero la decisión de cómo se vende es del concesionario en acuerdo con el comprador”, dijo. Respecto a la estrategia de electrificación, comentó: “Lo que primero necesitamos que es tener infraestructura. Honda mira mucho eso, empezaremos con híbridos porque no son enchufables. Para lo eléctrico falta, pero no por una cuestión de que Honda no lo tenga”.

Los directivos de Honda hicieron referencia a que en septiembre, nuevamente, el mercado de motos superó al de autos. Creen que ese fenómeno que explotó en pandemia, se mantendrá en el tiempo “porque incluso muchos usuarios de autos se vuelven a la moto”. Para Pruvost, son decisiva "las cuestiones de mantenimiento, de fácil movilidad. Y hasta por el capital que significa la compra de una moto Honda, porque tiene un gran valor la reventa y eso te hace que protejas tu capital”.