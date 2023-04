Para Stellantis, la suba del dólar blue aceleró las ventas de 0KM

Entre las explicaciones, aparecen los clientes que tenían ahorros en dólares y vieron aumentar su valor en pesos, con listas de precios que aún no se actualizaron. De todos modos, “el ajuste en las listas de precios tiene que ver con el cambio oficial, de la mano de esa depreciación constante que vemos mes a mes”, expresó Pérez Graziano.

Asimismo, a nivel industrial, el alza del precio del blue no impacta en los planes de Stellantis. “El tipo de cambio no oficial no nos afecta. Ya sea para la importación de piezas o de vehículos terminados rige el cambio oficial, que es el mismo al cual liquidamos las unidades que exportamos. Por supuesto, estamos inmersos en un contexto y no somos inmunes”, sostuvo.

En cuanto a las previsiones de una posible devaluación, Pérez Graziano expresó que el grupo “se adapta a las reglas de juego". “Nosotros somos reactivos independientemente de los escenarios que ponemos sobre la mesa. Lo hacemos en contextos de crisis y de crecimiento, nuestro sector es hoy locomotora del crecimiento, lidera ese crecimiento”, dijo.

alberto-fernandez-perez-gra.jpg Pérez Graziano es interlocutor de Stallantis con el Gobierno.

Asimismo, consultado sobre si desde la cámara ADEFA se pidió al gobierno un tipo de cambio diferencial para exportaciones como el que rige en otros sectores, mencionó que no hubo solicitudes, pero que el sector trabaja “con el objetivo de incrementar nuestras exportaciones, como una forma lógica de integrarnos al mundo como empresa, para generar las divisas que el país necesita”. “La competitividad es un factor importante, no competimos solo contra otras marcas, también competimos contra otras plantas de Stellantis en otras partes del mundo. Trabajamos incansablemente para la competitividad argentina, no solo puertas adentro de nuestras plantas, sino también articulando todo el trabajo de nuestra cadena de valor”, afirmó.

Producción

Pérez Graziano se refirió al buen momento que atraviesa el grupo en términos productivos. “Las dos plantas, tanto Ferreyra como El Palomar, nos encuentra con los dos turnos productivos. Hay un nivel importante de exportaciones y siguen creciendo, tanto de Fiat Cronos como de Peugeot 208. La mitad de la producción está destinada al mercado de exportación, es un hecho clave, y eso eleva el nivel de producción general de Stellantis en Argentina. Podemos estar superando a fin de año las 180 mil unidades”, expresó.

Consultado sobre la posibilidad de agregar un nuevo modelo a la línea de producción, mencionó que por la “vocación industrial arraigada, todo el tiempo se está analizando, más en un sector en el que se trabaja a varios años vista”. Y añadió que si bien hay “distintos niveles de maduración de proyectos, hoy ninguno está en fase de concreción”.

El directivo también destacó la inversión que Stellantis realizó en el proyecto de cobre Los Azules, desarrollado por la canadiense McEwen en San Juan. “Tiene un potencial enorme y un gran impacto dentro de las exportaciones. El cobre es una materia prima tan importante como el litio para la electromovilidad. Es un hito de la industria automotriz: es una asociación con participación accionaria, no solo la compra de materia prima”, concluyó.