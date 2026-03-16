Audi renovó uno de sus SUV más exitosos en Argentina La marca alemana presentó en el país la tercera generación del Q3, con un rediseño exterior más deportivo, interior digitalizado y cuatro versiones equipadas con motor 1.4 TFSI de 150 cv. Por + Seguir en







El nuevo Audi Q3 llega importado de Hungría.

Audi Argentina lanzó oficialmente en el país la nueva generación del Audi Q3 y del Q3 Sportback, dos modelos que buscan renovar el segmento de los SUV compactos premium. La tercera generación introduce un diseño más dinámico, un interior completamente modernizado y nuevas soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la experiencia de conducción.

La nueva gama de Q3 está compuesta por cuatro versiones: Q3 Advanced, Q3 Advanced Plus, Q3 Sportback Advanced y Q3 Sportback Advanced Plus.

Todas comparten la misma motorización: un motor 1.4 TFSI de 150 caballos de potencia asociado a una transmisión automática S tronic de siete velocidades. La configuración prioriza eficiencia y equilibrio, ofreciendo un manejo ágil tanto en ciudad como en ruta, con consumos optimizados y el comportamiento característico de los SUV de la marca.

Cambios en el diseño exterior En esta generación el diseño exterior evoluciona hacia una estética más marcada y atlética. El modelo adopta líneas más definidas, mayor presencia visual y un lenguaje que refuerza su carácter deportivo sin perder versatilidad. Entre los cambios se destaca la iluminación 100% LED Plus y los anillos de Audi iluminados en la parte trasera. En el caso del Q3 Sportback, la caída del techo genera una silueta más estilizada que refuerza su perfil dinámico.

audi-q3-1 Interior digital El habitáculo introduce uno de los saltos más importantes de esta generación. El nuevo display panorámico curvado integra el Audi Virtual Cockpit Plus y la pantalla táctil del sistema multimedia MMI, ahora basado en Android Automotive OS. La nueva selectora de marchas ubicada detrás del volante permite liberar espacio en la consola central y mejora la ergonomía del puesto de conducción.