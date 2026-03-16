Audi renovó uno de sus SUV más exitosos en Argentina

Audi Argentina lanzó oficialmente en el país la nueva generación del Audi Q3 y del Q3 Sportback, dos modelos que buscan renovar el segmento de los SUV compactos premium. La tercera generación introduce un diseño más dinámico, un interior completamente modernizado y nuevas soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la experiencia de conducción.
La nueva gama de Q3 está compuesta por cuatro versiones: Q3 Advanced, Q3 Advanced Plus, Q3 Sportback Advanced y Q3 Sportback Advanced Plus.
Todas comparten la misma motorización: un motor 1.4 TFSI de 150 caballos de potencia asociado a una transmisión automática S tronic de siete velocidades. La configuración prioriza eficiencia y equilibrio, ofreciendo un manejo ágil tanto en ciudad como en ruta, con consumos optimizados y el comportamiento característico de los SUV de la marca.
Cambios en el diseño exterior
En esta generación el diseño exterior evoluciona hacia una estética más marcada y atlética. El modelo adopta líneas más definidas, mayor presencia visual y un lenguaje que refuerza su carácter deportivo sin perder versatilidad. Entre los cambios se destaca la iluminación 100% LED Plus y los anillos de Audi iluminados en la parte trasera. En el caso del Q3 Sportback, la caída del techo genera una silueta más estilizada que refuerza su perfil dinámico.
Interior digital
El habitáculo introduce uno de los saltos más importantes de esta generación. El nuevo display panorámico curvado integra el Audi Virtual Cockpit Plus y la pantalla táctil del sistema multimedia MMI, ahora basado en Android Automotive OS. La nueva selectora de marchas ubicada detrás del volante permite liberar espacio en la consola central y mejora la ergonomía del puesto de conducción.
El equipamiento también incorpora iluminación ambiental configurable, cargador inalámbrico de 15W con refrigeración activa y acristalamiento acústico, elementos pensados para aumentar el confort a bordo.
Equipamiento de seguridad
En materia de seguridad, el nuevo Q3 suma diferentes sistemas de asistencia al conductor, entre ellos control crucero adaptativo, alerta de cambio involuntario de carril y sensores de estacionamiento delanteros y traseros con cámara. La dirección progresiva, incluida de serie en las versiones Plus, mejora la maniobrabilidad en entornos urbanos y ofrece mayor precisión en ruta, mientras que las distintas configuraciones de suspensión permiten adaptar el comportamiento del vehículo a diferentes estilos de manejo.