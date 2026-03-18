El Vaticano se sube a la electrificación: el papa León XIV estrena una Explorer híbrida Ford entregó al papa León XIV una Explorer híbrida especialmente adaptada para su uso cotidiano en el Vaticano. Más allá del gesto, el vehículo combina electrificación, personalización y una fuerte carga simbólica que conecta al pontífice con su origen en Chicago, al tiempo que refleja un cambio en la forma en que la Santa Sede piensa su movilidad. Por + Seguir en







Así es la Explorer híbrida que recibió el Santo Padre.

Ford presentó una versión especialmente adaptada de la Explorer híbrida para el papa León XIV, en una movida que combina innovación tecnológica, simbolismo personal y una clara estrategia de posicionamiento global. El modelo, basado en una Explorer Platinum 2026, deja de lado el concepto tradicional de papamóvil blindado y vidriado para enfocarse en un uso más funcional y discreto dentro del Vaticano.

La elección no es casual. Se trata de un SUV con sistema híbrido que combina un motor V6 de 3.3 litros con una transmisión automática de 10 velocidades, una configuración que apunta a mejorar la eficiencia sin resignar prestaciones. En términos de mensaje, la electrificación parcial encaja con la línea que el Vaticano viene sosteniendo en materia ambiental, aunque sin dar el salto completo hacia lo 100% eléctrico.

ford-explorer-papa Los famosos rascacielos de Chicago, personalizados en la Ford Explorer que recibió el Papa León XIV. Pero el eje del proyecto no es solo técnico. Ford construyó un relato alrededor del vehículo que conecta directamente con la historia personal del pontífice. La Explorer se fabrica en Chicago, ciudad donde León XIV creció, y esa relación se traduce en múltiples detalles dentro del habitáculo: bordados con el skyline, insignias con la bandera local y grabados que combinan referencias a la ciudad estadounidense con la Basílica de San Pedro. Incluso las placas personalizadas, “DA POPE” y “LEO XIV”, refuerzan un tono inusual, más cercano y hasta con guiños culturales.

La entrega del vehículo también fue parte de esa narrativa. El CEO de Ford, Jim Farley, llevó la unidad al Vaticano junto con cartas y obsequios de los trabajadores de la planta donde se produce la Explorer. El Papa respondió con la bendición de rosarios para esos empleados, en un intercambio que refuerza el costado humano del proyecto y, al mismo tiempo, amplifica su impacto comunicacional. Farley sumó un detalle que no pasó desapercibido: aseguró que al pontífice “le gustan los vehículos deportivos”, una frase que rompe con el estereotipo más solemne.