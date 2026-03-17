BMW apuesta al diésel en Argentina: llegan nuevas versiones del MINI Countryman y del X1

La marca alemana sumó al mercado local dos SUVs con motores diésel mild hybrid de 48V. Prometen bajo consumo, gran autonomía y se posicionan como nuevas versiones de entrada de gama.

Con un precio de USD 43.500, el MINI Countryman D Essential se posiciona como la nueva versión de entrada de gama del modelo.

La filial argentina anunció la llegada al país de dos nuevas versiones con motor diésel para sus SUVs compactos: el MINI Countryman D Essential y el BMW X1 sDrive20d Efficient . En un contexto donde la industria avanza hacia la electrificación y predominan las mecánicas nafteras electrificadas o los modelos eléctricos, la incorporación de estas variantes diésel aparece como una propuesta poco habitual dentro del mercado actual.

Audi renovó uno de sus SUV más exitosos en Argentina

Ambos modelos utilizan tecnología mild hybrid de 48V , un sistema que permite recuperar energía durante el frenado y asistir al motor térmico para mejorar la respuesta y optimizar el consumo de combustible.

En el caso del MINI Countryman D Essential , el SUV suma un motor turbodiésel de cuatro cilindros y 2.0 litros que desarrolla 163 CV y 400 Nm de torque . Este conjunto se combina con una caja automática Steptronic de doble embrague y siete velocidades , que envía la potencia al eje delantero.

Con un consumo combinado cercano a los 5 litros cada 100 km, la nueva X1 diésel apuesta por la eficiencia y la autonomía.

El sistema híbrido suave integra un pequeño motor eléctrico de 48V que aporta hasta 20 CV adicionales en determinadas situaciones , lo que ayuda a mejorar la respuesta a bajas revoluciones y aumentar la eficiencia general del vehículo.

El MINI Countryman D Essential suma un motor diésel de 2.0 litros con tecnología mild hybrid de 48V y 163 CV de potencia.

Entre los principales elementos de equipamiento se destacan llantas de 17 pulgadas, faros LED y el MINI Interaction Unit , la característica pantalla circular OLED de 240 mm de diámetro desde la que se controlan las funciones del sistema multimedia. También incorpora los servicios remotos de MINI Connected .

mini countryman 3 El SUV más grande de MINI incorpora pantalla circular OLED y promete bajo consumo gracias a su sistema híbrido suave.

El precio del MINI Countryman D Essential es de USD 43.500, lo que lo posiciona como la nueva versión de entrada de gama del modelo en Argentina. La gama del SUV queda conformada además por las versiones Countryman C Classic, Countryman S All4 Classic Confort y Countryman S All4 Favoured.

BMW X1 suma una variante diésel con tecnología mild hybrid

Por su parte, BMW también sumó una variante diésel al X1, su SUV compacto más vendido. La nueva BMW X1 sDrive20d Efficient combina un motor diésel de cuatro cilindros y 2.0 litros de 150 CV con un sistema eléctrico de 48V que aporta 20 CV, para alcanzar una potencia combinada de 163 CV y 400 Nm de torque.

bmw x1 3 La BMW X1 sDrive20d Efficient llega a Argentina como nueva versión de entrada de gama con un precio de USD 44.900.

La transmisión es también automática Steptronic de doble embrague y siete velocidades, con tracción delantera. Uno de los puntos destacados del modelo es su eficiencia: según la marca, el consumo combinado ronda los 5 litros cada 100 kilómetros, lo que, junto a su tanque de 54 litros, permite ofrecer una gran autonomía para viajes largos.

bmw x1 1 La BMW X1 sDrive20d Efficient incorpora un motor diésel con sistema mild hybrid que entrega 163 CV y 400 Nm de torque.

La BMW X1 sDrive20d Efficient tiene un precio de USD 44.900 y también se posiciona como la versión de entrada de gama del modelo en el mercado local.

Más opciones de motorización en la gama de BMW en Argentina

Con estas incorporaciones, BMW amplía su oferta de tecnologías disponibles en Argentina, donde ya comercializa modelos con motores a combustión, mild hybrid —tanto nafteros como diésel—, híbridos enchufables y eléctricos.

Tanto el MINI Countryman como el BMW X1 cuentan con garantía de tres años o 200.000 kilómetros en el mercado argentino.