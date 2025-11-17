Audi renueva uno de sus SUV más vendidos Es el Q5, que sigue llegando de México y estrena tercera generación. Equipamiento, versiones y precios confirmados. Por







Es la tercera generación del Q5.

Audi Argentina lanzó a la venta la tercera generación del Q5, el segundo vehículo más vendido de la marca premium en Argentina, después del Q3. Esta nueva versión del Q5, sigue llegando importada de México y presenta un diseño exterior más dinámico, un interior completamente digitalizado y una gama compuesta por cinco versiones que ya están disponibles en la red oficial de concesionarios del país. La entrada de gama es la versión Advanced, luego Advanced Plus, Sportback Advanced, Sportback S line y, como gran novedad para el mercado local, el nuevo Audi SQ5 Sportback, la variante más deportiva de la gama.

Equipamiento del Audi Q5 En Argentina, se ofrece con dos motores nafteros, tracción integral quattro y caja automática S tronic de 7 velocidades. El Q5 Advanced equipa un motor 2.0 turbonaftero de 200 cv y suma faros LED Plus, techo panorámico, Audi phone box, tren de rodaje, confort, sensores y asistencias de conducción. Las versiones Advanced Plus y Sportback S line incorporan el motor 2.0 pero de 272 cv junto a faros Matrix LED, sistema de sonido Bang & Olufsen 3D, Head-Up Display, cámaras de entorno, llantas Audi Sport de 20 pulgadas y detalles interiores exclusivos. La gran novedad es el Audi SQ5 Sportback, que llega por primera vez al país con un motor V6 3.0 TFSI de 367 cv, suspensión neumática adaptativa, tracción quattro y un 0–100 km/h en 4,5 segundos. Se distingue por su escape cuádruple, llantas de 21”, luces OLED y un interior deportivo con tres pantallas, tapizados en microfibra/cuero y volante calefaccionado.

audi-q5- Toda la nueva línea Q5 adopta el concepto Digital Stage, que unifica tres pantallas: Audi virtual cockpit de 11,9”, pantalla central táctil MMI de 14,5” y una pantalla para el acompañante de 10,9” (opcional). El sistema multimedia funciona sobre Android Automotive OS y se complementa con iluminación ambiental con funciones dinámicas. En iluminación, las versiones de 272 CV y el SQ5 permiten elegir entre ocho identidades lumínicas en los faros Matrix LED, mientras que las luces traseras LED Pro u OLED incluyen secuencias de bienvenida y despedida y proyección luminosa en el spoiler.

Todas las versiones cuentan con control crucero adaptativo con función de esquive, frenado autónomo, asistente de carril, cámaras Top View (en 272 CV), Head-Up Display configurable, sensores delanteros y traseros y asistente de estacionamiento automático. También se pueden agregar paquetes de asistencia avanzados. En confort, todas las versiones integran carga inductiva refrigerada, asientos eléctricos con memoria, tapizados en cuero sintético o microfibra/cuero y llantas que van de 19 a 21 pulgadas. La paleta de colores agrega opciones sin costo y tonos exclusivos para las variantes superiores.