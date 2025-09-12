Honda actualiza la HR-V en Argentina La marca japonesa presentó la actualización del SUV compacto, con mejoras en confort y seguridad, aunque sin novedades mecánicas. Por Federico Bossio







El SUV compacto llega importado de Brasil.

Honda Motor de Argentina presentó oficialmente el restyling de HR-V , importada desde Brasil, con una serie de cambios que apuntan a mantener vigente a su SUV del segmento B en un mercado cada vez más competitivo y un segmento que no para de crecer, en ventas y en nuevos vehículos que llegaron en los últimos meses. El modelo incorpora cambios estéticos, mejoras en el equipamiento y algunos ajustes en confort, aunque mantiene sin variantes la propuesta mecánica.

¿Qué cambió? En el exterior se destaca una parrilla rediseñada de líneas más rectas, paragolpes con un estilo renovado, detalles en negro piano, nuevo diseño de llantas y ópticas traseras con firma LED más moderna. Puertas adentro, la HR-V suma conectividad actualizada, puertos USB-C, cargador inalámbrico para dispositivos, mejoras en la interfaz multimedia y nuevos revestimientos. La versión más equipada (EXL) incorpora climatizador bizona, sensores de lluvia y tapizados mejorados, lo que eleva la percepción de calidad frente a su antecesora.

honda-hrv-2025- Desde el punto de vista mecánico no hay novedades: continúa ofreciendo el motor naftero 1.5 litros de 121 caballos de fuerza, asociado a una caja automática CVT y tracción delantera. Por ahora no hay versiones turbo ni híbridas disponibles para nuestro mercado, algo que la competencia ya ofrece en algunos casos. En seguridad, se mantiene el paquete Honda Sensing en las versiones superiores, con asistencias a la conducción como frenado automático y alerta de mantenimiento de carril, además de la dotación habitual de airbags y controles electrónicos.

Precio y garantía Los precios oficiales anunciados para Argentina son de $44.990.000 para la versión LX y $50.235.000 para la EXL, con una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros.