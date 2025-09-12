12 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Honda actualiza la HR-V en Argentina

La marca japonesa presentó la actualización del SUV compacto, con mejoras en confort y seguridad, aunque sin novedades mecánicas.

Federico Bossio
Por
Federico Bossio
El SUV compacto llega importado de Brasil.

El SUV compacto llega importado de Brasil.

Honda Motor de Argentina presentó oficialmente el restyling de HR-V , importada desde Brasil, con una serie de cambios que apuntan a mantener vigente a su SUV del segmento B en un mercado cada vez más competitivo y un segmento que no para de crecer, en ventas y en nuevos vehículos que llegaron en los últimos meses. El modelo incorpora cambios estéticos, mejoras en el equipamiento y algunos ajustes en confort, aunque mantiene sin variantes la propuesta mecánica.

Lanzamiento confirmado en octubre.
Te puede interesar:

Una automotriz china se relanza con la preventa de dos SUV híbridos

¿Qué cambió?

En el exterior se destaca una parrilla rediseñada de líneas más rectas, paragolpes con un estilo renovado, detalles en negro piano, nuevo diseño de llantas y ópticas traseras con firma LED más moderna. Puertas adentro, la HR-V suma conectividad actualizada, puertos USB-C, cargador inalámbrico para dispositivos, mejoras en la interfaz multimedia y nuevos revestimientos. La versión más equipada (EXL) incorpora climatizador bizona, sensores de lluvia y tapizados mejorados, lo que eleva la percepción de calidad frente a su antecesora.

honda-hrv-2025-

Desde el punto de vista mecánico no hay novedades: continúa ofreciendo el motor naftero 1.5 litros de 121 caballos de fuerza, asociado a una caja automática CVT y tracción delantera. Por ahora no hay versiones turbo ni híbridas disponibles para nuestro mercado, algo que la competencia ya ofrece en algunos casos. En seguridad, se mantiene el paquete Honda Sensing en las versiones superiores, con asistencias a la conducción como frenado automático y alerta de mantenimiento de carril, además de la dotación habitual de airbags y controles electrónicos.

Precio y garantía

Los precios oficiales anunciados para Argentina son de $44.990.000 para la versión LX y $50.235.000 para la EXL, con una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros.

honda-hrv-2025--

Noticias relacionadas

Serán los primeros híbridos diseñados y producidos por la compañía en la región.

Stellantis anunció que comenzará a producir vehículos bio-híbridos en su planta de El Palomar

En principio se exportará la versión para pasajeros.

Toyota Argentina inicia la exportación de Hiace hacia Brasil

GWM Tank 300: potencia, lujo y aventura llegan a la Argentina

La industria automotriz produjo 13,8% menos que un año atrás

La producción de autos cayó 13,8% interanual

El objetivo es llegar a El Impenetrable, Chaco.

Ford inicia una campaña de donaciones en todo el país

Rating Cero

Miles de fanáticos visitarán el lugar.

Cosquín Rock 2026: confirmaron el cronograma de cada jornada

Chechu Bonelli se fue del país con sus hijas.

Qué famosa conductora se fue del país tras separarse de su pareja: el fuerte mensaje

La decisión que tomaron Leandro Paredes y Camila Galante en medio del escándalo

La decisión que tomaron Leandro Paredes y Camila Galante tras los rumores de romance con Evangelina Anderson

En esta serie, una familia se enfrenta con los secretos de su pasado.
play

Es un drama polaco de Netflix, tiene solo 5 capítulos y te atrapa con su final inesperado

La taquilla de las últimas películas de Marvel no fueron las mejores, solo dos films del UCM lograron que reflotara en estos últimos años.

¿Crisis creativa? Marvel estaría perdiendo más de US$600 millones en sus películas desde que lo impulsa Disney

Emilia Mernes se robó todas las miradas con su nuevo look deportivo.

El look de Emilia Mernes para entrenar con el que renovó su imagen: calzas y top lila

últimas noticias

Miles de fanáticos visitarán el lugar.

Cosquín Rock 2026: confirmaron el cronograma de cada jornada

Hace 20 minutos
Chechu Bonelli se fue del país con sus hijas.

Qué famosa conductora se fue del país tras separarse de su pareja: el fuerte mensaje

Hace 25 minutos
Cómo preparar unos ricos chipá caseros.

Sin horno ni sartén: la receta deliciosa para comer unos ricos chipá

Hace 30 minutos
La presencia de estas flores no solo añade belleza al paisaje, sino que también refuerza la conexión entre la naturaleza y las tradiciones del país. 

Qué flores son las más representativas de Argentina según la inteligencia artificial

Hace 32 minutos
play

Coimas en ANDIS: bloquearon las cajas de seguridad de los Kovalivker

Hace 36 minutos