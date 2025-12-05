5 de diciembre de 2025 Inicio
Ford lanza una nueva versión V6 de la Ranger

Se trata de la variante XLT, que sumará el motor V6 3.0 litros y una transmisión automática de 10 velocidades.

Federico Bossio
Por
Federico Bossio
Ford lanzó a la venta en Argentina una nueva variante de la Ranger, la pick-up mediana que produce en Pacheco y que a partir de ahora tendrá una nueva versión XLT, con motor V6 y caja automática de 10 marchas. Este motor V6 3.0 litros, ya presente en versiones Limited+ y XLS, entrega 250 caballos de potencia y 600 Nm de torque, un diferencial que adquirió este vehículo a partir del lanzamiento de esta nueva generación de Ranger, ya con dos años en el mercado.

¿Qué trae la nueva versión?

La nueva Ranger XLT V6 se posiciona un escalón por encima de la variante XLS, incorporando un nivel mayor de sofisticación y tecnología. Si bien comparte el tren motriz compuesto por el motor V6 3.0L, la caja automática de 10 velocidades y el sistema de tracción inteligente 4WD, el más completo del segmento, esta versión se distingue por sumar diversas tecnologías semiautónomas de asistencia a la conducción del paquete Ford Co-Pilot 360. Esto incluye sistema de mantenimiento de carril, asistente de pre-colisión con detección de peatones y control automático de luces altas.

ford-ranger-motor-v6

En términos de confort, la versión XLT cuenta con tapizados de cuero ecológico y butaca del conductor con ajuste eléctrico de 8 direcciones, además de sumar volante forrado en cuero y espejo retrovisor fotocromático. El equipamiento funcional se completa con sensores de estacionamiento delanteros (que se suman a los traseros), sensor de lluvia, espejos exteriores plegables eléctricamente y faros antiniebla con tecnología LED, ofreciendo una configuración equilibrada para el uso personal o de trabajo.

Para acompañar esta demanda, la compañía continúa invirtiendo con el objetivo de elevar la capacidad productiva a un ritmo de 80.000 unidades al año en 2026. A esto se suman los anuncios de las nuevas versiones que se integrarán a la línea de montaje local: la Cabina Simple en el primer semestre de 2026 y la Ranger Híbrida Enchufable (PHEV) para 2027, siendo la primera pick up electrificada anunciada y confirmada para ser fabricada en el país.

ford-ranger-xlt-

¿Cuánto cuesta?

Esta nueva versión estará disponible en los concesionarios de la red oficial Ford a partir del día de la fecha con un valor sugerido a público de $79.950.000.

