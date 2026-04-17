¿Cuál es el sedán mediano más espacioso del segmento?

El mapa de los sedanes medianos y cercanos a ese universo en Argentina volvió a mover posiciones en dos variables muy concretas: distancia entre ejes y capacidad de baúl.

La llegada del nuevo Kia K4 abrió una comparación interesante dentro de un mercado cada vez más acotado, pero todavía relevante para quienes priorizan confort de marcha, espacio para viajar y un baúl generoso . En ese escenario, una forma simple de medir cómo queda parado cada modelo es mirar dos datos bien concretos de sus fichas técnicas: la distancia entre ejes , que suele dar una idea del espacio disponible para las plazas traseras, y la capacidad de baúl , clave para el uso familiar o rutero. El K4 declara 2.720 mm entre ejes y 508 litros de baúl, por lo que se mete directamente en la discusión entre los sedanes más amplios del grupo.

Si se ordena a los modelos por distancia entre ejes, el primero de este grupo es el Chery Arrizo 8 Hybrid, con 2.770 mm. Detrás aparece el Honda Civic e:HEV, con 2.735 mm, y luego el Kia K4, con 2.720 mm. Más abajo quedan el Nissan Sentra, con 2.710 mm, el Toyota Corolla, con 2.700 mm, y el Volkswagen Vento GLI, con 2.686 mm. Esa diferencia no determina por sí sola la habitabilidad, pero sí sirve para entender qué modelos parten de una base más favorable a la hora de ofrecer espacio longitudinal para los ocupantes.

Visto así, el K4 entra con una medida competitiva y queda por encima de rivales de peso como Corolla, Sentra y Vento GLI. Solo lo superan el Civic e:HEV y el Arrizo 8 Hybrid, dos modelos que además tienen un planteo algo más orientado al confort y a una silueta de mayor desarrollo exterior. En otras palabras, el K4 no llega chico al segmento : por el contrario, se acomoda en la parte alta de la tabla cuando la comparación pasa por el largo entre ejes.

La otra variable importante en este tipo de autos es el volumen de carga . Allí el líder del grupo es el Volkswagen Vento GLI, con 510 litros. Muy cerca queda el Kia K4, con 508 litros, mientras que el Honda Civic e:HEV declara 495 litros. Más atrás aparecen el Toyota Corolla con 470 litros, el Nissan Sentra con 466 litros y el Chery Arrizo 8 Hybrid con 455 litros. Es un ranking que muestra algo interesante: el auto con mayor distancia entre ejes no necesariamente es el que ofrece el baúl más grande.

Ese dato le da al K4 otro punto fuerte dentro de esta comparativa. No solo se ubica tercero en distancia entre ejes, sino que además queda segundo en capacidad de baúl, apenas por debajo del Vento GLI. Para quien mira este tipo de sedán desde un uso familiar, de viajes o incluso laboral , esa combinación entre buena plataforma y volumen de carga lo deja bien posicionado frente a varios nombres ya instalados.

El caso de cada rival

En el Toyota Corolla, la distancia entre ejes es de 2.700 mm y el baúl llega a 470 litros. Son cifras correctas dentro del segmento, aunque en esta comparación quedan por debajo del K4 tanto en espacio entre ejes como en capacidad de carga. Aun así, el Corolla sigue mostrando una configuración equilibrada, sobre todo porque sus proporciones no se fueron al extremo en ninguna de las dos variables.

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El Nissan Sentra queda apenas por encima del Corolla en distancia entre ejes, con 2.710 mm, pero ofrece un baúl de 466 litros, una cifra algo más ajustada frente a varios de sus rivales directos. Eso hace que, en esta lectura puntual sobre habitabilidad y practicidad, quede en una zona media del ranking, sin destacarse en uno de los dos apartados.

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El Honda Civic e:HEV, en cambio, aparece como uno de los mejor posicionados si se toma la distancia entre ejes, con 2.735 mm, y además suma un baúl de 495 litros, lo que lo deja en un equilibrio interesante entre espacio para pasajeros y capacidad de carga. Dentro del grupo, es uno de los que mejor combina ambas variables sin liderar de manera absoluta en ninguna.

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El Volkswagen Vento GLI juega un partido particular porque su enfoque también suma una impronta más deportiva, pero en esta comparación puntual se queda con el mejor baúl del grupo, con 510 litros. En cambio, sus 2.686 mm entre ejes lo ubican último en esa tabla específica. Es decir, compensa con volumen de carga lo que resigna frente a otros en longitud entre ejes.

El Chery Arrizo 8 Hybrid también merece una lectura aparte. Con 2.770 mm entre ejes es el que encabeza el ranking en ese dato, pero sus 455 litros de baúl lo dejan último en volumen de carga entre los seis modelos comparados. En términos de planteo, eso marca que su arquitectura parece priorizar más el espacio disponible para el habitáculo que el aprovechamiento del sector posterior.