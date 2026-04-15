15 de abril de 2026 Inicio
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Cómo son los dos autos chicos que más se destacaron en marzo

Se metieron entre los modelos de mejor desempeño. Qué ofrece cada uno en una comparación general.

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Chevrolet Onix y 208: los dos más elegidos en lo que va del año.

Chevrolet Onix y 208: los dos más elegidos en lo que va del año.

En marzo, el Peugeot 208 y el Chevrolet Onix volvieron a quedar en el centro de la escena entre los autos de segmento "accesible". En un mercado que registró 48.972 patentamientos en total, el modelo de Peugeot terminó como el vehículo más vendido del país con 2.245 unidades, mientras que el Onix se ubicó quinto con 1.415 patentamientos.

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El dato también deja una lectura interesante dentro del segmento B. En el caso del Chevrolet Onix, el volumen contempla a la familia del modelo, donde también aparece la variante sedán Onix Plus. El Peugeot 208, en cambio, quedó por encima con una sola silueta, algo que refuerza el peso comercial que sigue teniendo dentro del mercado local.

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El contexto de ventas

Más allá del resultado puntual de marzo, el acumulado del primer trimestre también mostró una ventaja para el hatchback de Peugeot. Entre enero y marzo, el 208 alcanzó 7.077 unidades, mientras que el Onix llegó a 3.769. En otras palabras, el modelo de Peugeot no solo ganó el último mes relevado, sino que además mantuvo una diferencia clara en el arranque de 2026.

Aun así, para Chevrolet también hubo una señal positiva. El Onix mostró una mejora fuerte frente a febrero y además creció en la comparación interanual de marzo, lo que marca una recuperación comercial importante para uno de los autos de entrada de gama más conocidos del mercado argentino que en breve sumará una variante cross denominada Sonic, como el modelo que supo venderse hace unos años en nuestro país.

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Qué propone el Peugeot 208

Desde el producto, el Peugeot 208 ofrece una gama con dos planteos mecánicos. Por un lado aparecen las versiones con el histórico motor 1.6 de 115 CV y 150 Nm, y por otro las opciones con el 1.0 turbo de 120 CV y 200 Nm. Según la versión, puede combinar caja manual de cinco marchas, automática de seis o CVT. Además, en las variantes más completas suma asistencias a la conducción como alerta de riesgo de colisión, frenado automático de emergencia y asistencia al mantenimiento de carril.

En cuanto a sus dimensiones, el 208 cuenta con 311 litros de baúl y un tanque de combustible de 47 litros, con una propuesta que sigue apuntando a un uso urbano, aunque con versiones más equipadas que buscan dar un salto en tecnología y seguridad.

Qué propone el Chevrolet Onix

El Chevrolet Onix, por su parte, se apoya en un motor 1.0 turbo de 116 CV y 160 Nm, con caja manual de cinco velocidades o automática de seis, según la versión. Toda la gama incluye seis airbags, control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente e ISOFIX, mientras que las configuraciones superiores agregan cámara de retroceso, sensores y alerta de punto ciego.

Otro de los puntos fuertes del modelo de Chevrolet pasa por la conectividad. Las versiones más equipadas cuentan con una pantalla multimedia de 11 pulgadas, tablero digital de 8 pulgadas, proyección inalámbrica, WiFi nativo y servicios OnStar. En medidas, el hatch declara 303 litros de baúl y tanque de 44 litros.

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Dos referentes del segmento B

Con realidades distintas, ambos modelos lograron posicionarse entre los autos más relevantes de marzo. El Peugeot 208 volvió a mostrarse como una referencia por volumen y presencia comercial, mientras que el Chevrolet Onix ratificó una recuperación que le permitió volver a meterse entre los modelos más vendidos del país. Así, los dos quedaron otra vez como protagonistas entre los autos chicos del mercado argentino.

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