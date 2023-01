Tarot: cuál es el signo del zodíaco que no supera a su expareja

Tarot: cuál es el signo del zodiaco que no supera a su ex pareja

El signo del zodíaco que no supera a su ex pareja, según el tarot

Lo que recomiendan los expertos para los que integran el signo de virgo es animarse a tomar riesgos. Detectan que no se están moviendo y no están haciendo las cosas que verdaderamente quieren hacer por los miedos que tienen y las malas experiencias pasadas.

Ya sea en lo emocional o en lo laboral, le están dando bastantes vueltas a un asunto y nunca se enfocan en lo que quieren. Asimismo, tampoco están disfrutando de lo logrado y eso no les permite estar en armonía.

Y lo más importante es que lo que más los mantiene inquietos es esa persona del pasado que aún no han olvidado y tendrán ganas de escribirle. Saben que no superaron a una ex, pero tienen que analizar que el tiempo pasa y no vale la pena seguir perdiendo energía en eso.

Para aliviar un poco la tensión, se les recomienda hacer ejercicio y actividades como la natación o la meditación.