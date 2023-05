Qué significa soñar con Whatsapp

Significado de los sueños: cuál es la interpretación de soñar con Whatsapp

Soñar con WhatsApp puede estar relacionado con la necesidad que tengas de comunicarte, ya sea con alguien que está lejos o alguien a quien le estás ocultando algo y no te atreves a decírselo.

También puede tener que ver con la incertidumbre que te provoca el momento que estás atravesando, y eso que no podés dilucidar y necesitás preguntarte.

Sin embargo, hay distintas situaciones en las que se puede soñar con WhatsApp, y debés analizar cada contexto para lograr llegar a la interpretación adecuada.

Soñar con whatsapp entrante

Si sueñas que te llega un mensaje de whatsapp significa que hay personas intentando comunicarse contigo y que debes darle la oportunidad de que lo hagan. Eres una persona sociable y habrá muchos que deseen entablar una conversación contigo.

Si sueñas con un mensaje de whatsapp que no quieres leer o de alguien con quien no quieres hablar, indica soledad autoimpuesta. El soñador es quien se cierra a las nuevas relaciones basándose en sus propios prejuicios o intereses, y no deja entrar a la gente en su vida, aunque ellos quieran hacerlo.

Si te das el trabajo de leer el mensaje significa que eres una buena persona, no solo que es valorada y tomada en cuenta, sino que también valora a los demás y le gusta iniciar conversaciones y encontrar nuevos amigos. Un whatsapp leído indica buena vida social por parte del durmiente.

Si en tus sueños hay muchos mensajes y no tienes tiempo de contestarlos ni de leerlos todos, quizás es una prueba de que deberías dejar el whatsapp por un tiempo. Tantos mensajes te están agobiando la mente y puede, a la larga, ser dañino.

Soñar con whatsapp entrante de tu ex significa que esa persona no te ha superado por completo y está deseando volver a comunicarse contigo, solo que todavía no halla la manera, y es probable que lo haga en un corto período de tiempo.

Soñar que me dejaron “en visto”

Existe un término para dar a entender que la persona a la que le has escrito leyó tu mensaje y decidió no responder. Este término se conoce como dejar en visto. Si sueñas que te ha dejado en visto una persona que no te interesa, significa que te sientes poco importante para la gente a tu alrededor. No consigues que te hagan caso ni las personas que te resultan indiferentes. Quizá sea solo una percepción propia, y nos estemos ahogando en un vaso de agua.

Si la persona que no te responde es importante significa que sientes que no eres correspondido por ella. Este sueño se suele dar luego de discusiones telefónicas donde el durmiente se siente mal y quiere enmendar las cosas, pero no sabe cómo reaccione la otra parte implicada, o cuando se desea a alguien pero sentimos que no le importamos.

Soñar con fotos del whatsapp

Al soñar con fotos de whatsapp es importante saber si eres el que envía o quien las recibe. Si eres quien envía las fotos, es un indicador de que necesitas ser más abierto en tu vida y mostrarte como realmente eres. Es un deseo de tu subconsciente que se lo valore por quien es, y no por las cosas que fingimos para agradar.

Si eres tú quien recibe las fotos de una persona querida o que te gusta, quizás sea el momento de dirigirse a esa persona y llevar la relación a un nivel más alto. Soñar que se reciben fotos significa que ese alguien está pensando en ti. A su vez, soñar con fotos de alguien que no conoces, significa que tienes un admirador secreto que no ha encontrado la forma de expresar lo que siente.

Soñar con grupo de whatsapp

Al soñar con whatsapp también pueden aparecer los tan conocidos grupos, y también esto tiene su significado.

Soñar con grupo de whatsapp es un indicio de que la persona se siente sola, pero más que eso, significa que extraña a sus amigos. Si en el sueño se conversa con el grupo significa que aunque no estén contigo, tus amigos siguen manteniendo esa relación estrecha que los caracterizaba; si en cambio nadie habla esto se interpreta como que las cosas se han enfriado un poco entre tu grupo de amigos.