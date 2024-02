Predicciones: cuál es tu carta del Tarot para el miércoles 7 de febrero, signo por signo

Tarot Su presencia en una tirada es interpretada como una señal de transformación abrupta. Pexels

Cartas para Aires: cinco de copas, caballo de bastos, rey de espadas y cuatro de copas

Aparecen dos personajes masculinos, uno joven y otro maduro, los cuales se van a pelear o tener muchos desacuerdos. No es bueno que trabajen en equipo durante estos días. Tal vez se confundan y haya malos entendidos. En el amor, si tenés una pareja, deberás tener ingenio para planificar nuevos planes y no caer en la rutina.

Cartas para Tauro: seis de copas, la rueda de la fortuna, el cuatro de espadas y la carta de la fuerza

En cuestión de salud, es momento de realizar actividad física, vas a poder obtener buenos resultados. El cuatro de espadas representa que los taurinos se van a encontrar algo, que puede tenga energías negativas.

Cartas para Géminis: la luna, dos de copas, la torre y ocho de copas

Un buen día para conquistar a alguien, la luna te favorece para contactarte con esa amistad o persona que quieras conquistar. Si estás muy interesado en una persona que tiene novio o novia, tendrás que estar atento porque posiblemente esté por terminar y podrías tener una oportunidad.

Cartas para Cáncer: el sol, seis de oros, cuatro de espadas y el enamorado

El sol te ilumina durante este día, si necesitas trabajo es un buen momento para salir a buscarlo. Debes interactuar mucho con las personas para que te puedan ayudar y recomendar donde encontrar empleo. Aun así es recomendable que esta semana te levantes temprano para favorecer esto.

Cartas para Leo: ermitaño, la estrella, tres de espada y rey de oros

Si eres una persona que tienes un potencial donde estás explotando todas sus habilidades, no necesitas ningún intermediario. No necesitas alguien que venga a potenciar lo que ya sabés, no es necesario un manager o intermediario. No hagas cambios, porque podrías caer, tener un bajón en cuestión de tu fama o tus ingresos.

Cartas para Virgo: la reina de bastos, cinco de oros, siete de copas y el caballo de espadas

Tanto hombres como mujeres de virgo son muy leales, aunque pueden surgir problema en la pareja que no estén relacionados a esta característica sino relacionada con objetivos e ideas diferentes. El día de hoy no es bueno para los negocios, ya que apareció la reina de bastos, ya que puede ser que terceros intervengan en la acción y se trunque.

Cartas para Libra: el loco, el caballo de oros, diez de copas y el colgado

Es momento de dejar la pereza de lado y animarse a emprender aquellos proyectos artísticos que están en tu cabeza. Ya sea cantar, bailar, tocar algún instrumento y compartirlo con tu familia y el resto del mundo. Es un esfuerzo que traerá éxito y ganancias. Felicidad dentro de tu círculo más íntimo con buenas noticias.

Cartas para Escorpio: tres de oros, dos de espadas, seis de espadas, dos de bastos

Ojo con olvidarse de algo importante, que podrá generar enojo dentro de tu familia. Es momento de tomar nota, ya sea escrito o de audio. Dentro de poco vas a recibir más propuestas de trabajo, que se notará más durante el mes de marzo, pero es momento de crear tu propia clientela.

Cartas para Sagitario: nueve de bastos, sumo sacerdote, diez de oro y reina de espadas

Si una persona te debe dinero, está pronto de entregarte el dinero, pero no es necesario llamarla y atacarla, es cuestión de paciencia. Dos personas en tu vida que ya conocés te van a brindar una ayuda, ya sea económica o de calidad material.

Cartas para Capricornio: la muerte, dos de espadas, as de oro y dos de oro

Estás haciendo unos cambios lentamente. Si tienes la intención de empezar algo, pero te aburrís y lo abandonas, es momento de comprometerse. Si tienes múltiples proyectos es mejor elegir uno y cumple ese solamente. Es momento de poner todo tu esfuerzo en un solo proyecto, no abandones tus ideas.

Cartas para Acuario: reina de copas, el diablo, as de bastos y la emperatriz

Hay una mujer que está perdiendo mucho la fe, puede que seas vos o alguien conocido. La suerte está a la vuelta de la esquina, es momento de apoyar a las mujeres que te rodean. Se va a solucionar un problema grave. Aquellos que tengan responsabilidades ajenas, van a tener la posibilidad de terminar con ello.

Cartas para Piscis: caballo de copas, reina de oros, la justicia y el diez de bastos

Discusiones dentro de la familia o la pareja. Ninguno de los interesados tienen el peso para estar demandando o creando un problema, lo que va a generar que las autoridades se molesten con ellos. Todo lo que provenga de la justicia es la solución.