Luna Llena en Aries: los signos que se apasionan con sus parejas

Con la Luna Llena entrando en Aries, la energía se enciende: deseo, honestidad y fuerza emocional se entrelazan para reavivar relaciones. Descubrí quiénes serán los signos que vivirán esta lunación con mayor intensidad amorosa y cómo sacarle provecho a esta vibración ardiente.
El plenilunio del 7 de septiembre trae consigo impulsos intensos, urgencia emocional, necesidad de autenticidad y pasión sin filtros. Aries, signo de fuego cardinal, potencia la autoexpresión, el deseo de liderar, de actuar y de que las emociones fluyan sin rodeos. Bajo esta lunación, las parejas pueden experimentar conflictos si no hay comunicación, pero también momentos muy intensos de conexión si ambos se animan a mostrarse tal como son.
Consejos para sacar partido al momento
Signos que se apasionan con la Luna Llena en Aries
Según las predicciones astrológicas recientes, estos son los signos que más se verán encendidos en el amor:
- Aries: Se siente directamente impactado: su propia identidad se ilumina. Tendrá deseos de renovarse, de tomar iniciativas con su pareja, de decir lo que piensa sin filtros. Intensidad, sinceridad y acción amorosa estarán muy presentes.
- Libra: sentirá tironeo entre sus necesidades relacionales y la urgencia de Aries por autonomía. Esto puede generar peleas o conversaciones profundas, pero también oportunidades para equilibrar vínculo e individualidad.
- Sagitario: Se verá inspirado a romper rutinas y buscar aventuras románticas o momentos de pasión creativa. Las emociones estarán a flor de piel, con ganas de que las relaciones se salgan de lo cotidiano.
- Leo: experimentará una oleada de orgullo, magnetismo y necesidad de ser admirado. Con esta lunación, quiere sentirse observado, amado, valorado. Ideal para expresar lo que siente y recibir reciprocidad.