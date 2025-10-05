5 de octubre de 2025 Inicio
Luna Llena en Aries: los signos que se apasionan con sus parejas

El plenilunio es un llamado a amar con verdad, sin máscaras. Quienes se atrevan a mostrarse tal como son podrían vivir momentos de pasión, transformación y verdad en sus relaciones.

Con la Luna Llena entrando en Aries, la energía se enciende para algunos signos.

Con la Luna Llena entrando en Aries, la energía se enciende: deseo, honestidad y fuerza emocional se entrelazan para reavivar relaciones. Descubrí quiénes serán los signos que vivirán esta lunación con mayor intensidad amorosa y cómo sacarle provecho a esta vibración ardiente.

El plenilunio del 7 de septiembre trae consigo impulsos intensos, urgencia emocional, necesidad de autenticidad y pasión sin filtros. Aries, signo de fuego cardinal, potencia la autoexpresión, el deseo de liderar, de actuar y de que las emociones fluyan sin rodeos. Bajo esta lunación, las parejas pueden experimentar conflictos si no hay comunicación, pero también momentos muy intensos de conexión si ambos se animan a mostrarse tal como son.

Consejos para sacar partido al momento

  • Comunicación abierta: Aries no tolera lo falso; decir lo que duele o lo que aproxima puede salvar relaciones.
  • Canalizá la pasión en algo creativo: una salida especial, una cita diferente o incluso un proyecto en pareja que reavive la unión.
  • Espacio personal también. Aunque la Luna ardiente invita a la cercanía, cada persona necesita respirar: se vale pedir espacio sin culpa.
  • Sé auténtico: mostrarse vulnerable o imperfecto amplifica la conexión bajo Aries.
Aries

Signos que se apasionan con la Luna Llena en Aries

Según las predicciones astrológicas recientes, estos son los signos que más se verán encendidos en el amor:

  • Aries: Se siente directamente impactado: su propia identidad se ilumina. Tendrá deseos de renovarse, de tomar iniciativas con su pareja, de decir lo que piensa sin filtros. Intensidad, sinceridad y acción amorosa estarán muy presentes.
  • Libra: sentirá tironeo entre sus necesidades relacionales y la urgencia de Aries por autonomía. Esto puede generar peleas o conversaciones profundas, pero también oportunidades para equilibrar vínculo e individualidad.
  • Sagitario: Se verá inspirado a romper rutinas y buscar aventuras románticas o momentos de pasión creativa. Las emociones estarán a flor de piel, con ganas de que las relaciones se salgan de lo cotidiano.
  • Leo: experimentará una oleada de orgullo, magnetismo y necesidad de ser admirado. Con esta lunación, quiere sentirse observado, amado, valorado. Ideal para expresar lo que siente y recibir reciprocidad.

