Horóscopo de hoy, domingo 19 de julio

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este domingo 19 de julio de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

La astrología lo anticipa: Mercurio retrógrado en Cáncer pondrá a prueba las relaciones y decisiones de algunos signos

(21 de marzo al 20 de abril)

La compañía de sus amigos le hará más llevadera la jornada. Tiene que afrontar una buena cantidad de gastos. Contará con personas que le van a facilitar el trabajo. Físicamente muy bien debido a los últimos cuidados.

(21 de abril al 21 de mayo)

Reflexione sobre lo que debe eliminar de su vida amorosa. Los gastos extras pueden desestabilizar su economía. Trabaje duro para hacer realidad sus sueños. Dedíquese más tiempo, lo necesita.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Exigirá ser más correspondido en el amor. Actúe de forma previsora con el dinero. Tiene muchos planes, pero sus jefes no le apoyarán. Impida que su vida se llene solo de obligaciones.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Si no quiere perder a su pareja, dedíquele el tiempo necesario. Disponga de su dinero a su antojo, para eso lo tiene. En esta jornada lo laboral cobra protagonismo. Gozará de un buen estado físico y mental.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Debe desterrar el sentimiento de posesión hacia su pareja. Si invierte en bolsa, esté muy pendiente de las fluctuaciones. El ritmo de trabajo va a aumentar, esté preparado. Agotado emocionalmente, le conviene descansar.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Ojo a su lengua, puede haber malentendidos con su pareja. Tendrá que hacer frente a un gasto inesperado. Llamará la atención de sus jefes por su esfuerzo y simpatía. Tenderá a estar más irritable y tenso de lo habitual.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Debe aprovechar su atractivo para «ligar». Bueno es adquirir, pero mejor es conservar. En el trabajo, no sea tan confiado, puede tener problemas. Si su estómago se resiente, coma poco y a menudo.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Exigente y algo irascible con sus amigos. La estabilidad financiera llega por fin. Ese turno de trabajo que tanto deseaba, ya es suyo. Si utiliza un inadecuado material deportivo, su cuerpo se resentirá.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Entre los miembros de la familia surgirán celos. Recupera un dinero que le deben. Necesita eficacia para progresar laboralmente. Intente encontrar alguna actividad que le atraiga.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Si su relación es reciente, tenga un poco de calma. Consulte a un experto en asuntos financieros. Le harán una interesante oferta de trabajo. Sin más dilación, hágase un chequeo.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Encuentro romántico muy satisfactorio. Hoy un familiar le descabalará su presupuesto. Mayor rendimiento si busca nuevas formas de trabajar. Vigile su salud, ya que puede verse algo alterada.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

No se sienta obligado con ningún tipo de relación. Olvídese de invertir. Jornada tranquila en el trabajo, disfrútela. Cuide su sistema nervioso.