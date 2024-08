Las predicciones de Mhoni Vidente para la semana del 4 al 9 de agosto, signo por signo

Horóscopo para Aries

Te sale la carta del Sol: es una semana para reinventarse y sentir esa energía fuerte. Vas a tener dos golpes de suerte en cuestiones de lotería y de trabajo. No pidas opiniones y concéntrate en lo que quieres, que estás avanzando bien. Viene una sorpresa muy amable relacionada con familiares de afuera. Llega un premio que no esperabas, un gran suceso con cambios positivos en lo laboral y un gran amor duradero.

Números de la suerte: 10 y 18.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: rojo intenso y blanco.

Signos compatibles: Leo, Libra y Capricornio.

Horóscopo para Tauro

Te sale la carta del As de Bastos: poder, determinación y crecimiento. Es una semana muy intensa, de mucho trabajo y energías encontradas. Entenderás que no todos te quieren bien. Son días de mucho trabajo y de empezar proyectos nuevos; te van a estar ofreciendo empleo en otro lugar. Un amor nuevo llegará a tu vida para quedarse. Te invitan a salir de viaje para mediados o finales de este mes.

Números de la suerte: 23 y 62.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: verde intenso y rojo.

Signos compatibles: Virgo, Sagitario y Acuario.

Horóscopo para Géminis

Te sale la carta del Emperador: eres fuerte, determinante y siempre estás creciendo; toma decisiones esta semana para empezar a avanzar. Cuídate de chismes y envidias de personas muy cercanas a ti. Abre bien la mente hacia el futuro que vienen cosas muy importantes. No te pierdas en situaciones negativas con amores casados. Sal a caminar y cárgate completamente de energías positivas.

Números de la suerte: 54 y 41.

Mejor día de la semana: jueves.

Colores: verde fuerte y azul.

Signos compatibles: Capricornio, Acuario y Aries.

Horóscopo para Cáncer

Te sale la carta del Juicio: va a ser una semana de tomar acciones, arreglar asuntos pendientes y salir en un viaje rápido. Estás atrayendo mucho el amor nuevo de personas que no conocías. Te viene un trabajo en cuestiones de gobierno o en el extranjero que te va a dar más dinero. Los sueños que tengas van a ser cumplidos esta semana. Un regalo de Dios te llegará en estos días.

Números de la suerte: 30 y 56.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: amarillo y naranja.

Signos compatibles: Cáncer, Aries y Escorpio.

Horóscopo para Leo

Te sale la carta del As de Oros: sigues de cumpleaños y la suerte y la abundancia llegan a manos llenas a tu vida. Viene una energía extra para ti en todos los sentidos. Aléjate de esa gente tóxica que te está robando tu estabilidad. Vienen proyectos nuevos de trabajo que te van a hacer crecer sin limitantes. Cuidado con los malos comentarios y los sentimientos del pasado que no has podido cerrar.

Números de la suerte: 25 y 17.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: naranja y rojo.

Signos compatibles: Sagitario, Acuario y Aries.

Horóscopo para Virgo

Te sale la carta de los Amantes: son tiempos de tener una pareja estable, pensar en casamiento o familia, pero también de relaciones públicas, empezar a buscar un trabajo, poner un negocio y reinventarse. Va a ser una semana de mucho trabajo, algo de estrés y estar organizando toda tu papelería. Un espacio para ti será importante en estos días, no le des tanto tu tiempo a las demás personas que después te vas a arrepentir.

Números de la suerte: 9 y 55.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: amarillo y verde.

Signos compatibles: Géminis, Capricornio y Tauro.

Horóscopo para Libra

Te sale la carta de la Templanza: el Arcángel Miguel te va a ayudar a cortar malas vibras, salaciones y envidias. Vas a poder salir adelante de cualquier problema. Es una semana de emociones nuevas, energías placenteras y mucha luz espiritual. No tengas miedo al que dirán, sé auténtico y original y eso te ayudará a tener éxito. Un amor nuevo y otro del pasado te buscarán y tendrás una confusión amorosa.

Números de la suerte: 14 y 35.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: amarillo y rojo.

Signos compatibles: Sagitario, Acuario y Géminis.

Horóscopo para Escorpio

Te sale la carta del Carruaje: no te detengas, sigue avanzando y no tengas miedo, que estás en tu tiempo de seguir creciendo y tomar decisiones. Vas a tener muchas reuniones laborales para proyectos nuevos. Vienen cambios en tu trabajo pero tú vas a quedar muy bien. Cualquier negocio que hagas te va a funcionar, no te sabotees tú mismo. Si estás en pareja, viene una traición amorosa.

Números de la suerte: 17 y 19.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: naranja y verde.

Signos compatibles: Piscis, Cáncer y Leo.

Horóscopo para Sagitario

Te sale la carta de la Torre: crecimiento, estabilidad y pensamientos positivos. Te invitan a salir de viaje con la familia o personas muy queridas. Te llega un dinero extra que estabas esperando de tiempo atrás. Son tiempos de sentirte amado, déjate querer y no le pongas tantos peros a la vida. Mira más allá para asegurar tu patrimonio, tu estabilidad y tu alegría. Tendrás dos golpes de suerte en cuestiones de cambio de trabajo o llegada de un dinero.

Números de la suerte: 6 y 3.

Mejor día de la semana: jueves.

Colores: verde y rojo.

Signos compatibles: Aries, Leo y Virgo.

Horóscopo para Capricornio

Te sale la carta de la Rueda de la Fortuna: son tiempos de estar arriba, crecer, tomar decisiones y seguir avanzando. Las buenas vibras se están acercando. No te metas en problemas que no son tuyos. Vas a estar hablando de reacomodar el trabajo y tomar cursos. Te viene una sorpresa económica y un regalo que no esperabas. Deja que las cosas fluyan. No regreses con amores del pasado.

Números de la suerte: 22 y 58.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: blanco y rojo.

Signos compatibles: Tauro, Virgo y Escorpio.

Horóscopo para Acuario

Te sale la carta del Mundo: arregla las maletas, pasaporte o visa porque te vas a ir de viaje. Es el momento de empezar a crecer y dejar el pasado atrás. Es una semana de mucho trabajo y reuniones laborales. Alguien muy importante te va a estar buscando para ofrecerte un empleo. Busca hacia dónde vas y qué quieres para ser feliz, que eso te va a ayudar a tener éxito y triunfo.

Números de la suerte: 13 y 66.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: azul fuerte y verde.

Signos compatibles: Géminis, Libra y Sagitario.

Horóscopo para Piscis

Te sale la carta del Mago: pide, que se te va a dar. Cambia de actitud y no le des tantas vueltas a las cosas; recuerda que la vida es más práctica y hay que empezar a pensar positivamente. Estás en el momento de seguir creciendo. Llegan entrevistas y ofertas de trabajo nuevas. En el amor, busca gente que realmente te valore y ya no agaches la cabeza. Un movimiento poderoso de dinero vendrá esta semana.

Números de la suerte: 26 y 38.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: rojo intenso y verde.

Signos compatibles: Virgo, Escorpio y Aries.