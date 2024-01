Las predicciones de Mhoni Vidente para la semana del 28 de enero al 2 de febrero, signo por signo

Horóscopo para Aries

Te sale la carta de la Estrella: triunfo y éxito rotundo. Te va a llegar ese dinero que te debían y te viene un viaje pronto para el mes de febrero. Te tienes que cuidar mucho de los chismes y de la gente malintencionada. Vas a tener un buen cierre de mes en cuestiones de dinero. Recomendación: prende una vela roja el día 31.

Números de la suerte: 15 y 17.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: azul y blanco.

Signos compatibles: Capricornio, Aries y Leo.

Horóscopo para Tauro

Te sale la carta del Mundo: te va a llegar un dinero que te debían, vas a estar cerrando negocios nuevos y a resolver situaciones legales a tu favor. No te mientas con falsas esperanzas en cuestiones de pareja o negocios. Vas a cerrar el mes de enero con grandes logros laborales. Recomendación: prende una vela azul el día 31.

Números de la suerte: 5 y 27.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: azul y verde.

Signos compatibles: Virgo, Libra y Acuario.

Horóscopo para Géminis

Te sale la carta del Sol: estás brillando, tienes mucha luz y no te has apagado con nada ni con nadie. Vas a tener un reconocimiento laboral o te van a pagar una deuda del pasado. Los últimos días de enero serán de mucho trabajo o exámenes de última hora, pero también muy positivos. Recomendación: prende una vela blanca el día 31.

Números de la suerte: 1 y 9.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: verde y amarillo.

Signos compatibles: Leo, Libra y Acuario.

Horóscopo para Cáncer

Te sale la carta del Carruaje: no te detengas, sigue adelante y no tengas miedo. Piensa en positivo y no te acuerdes del pasado; sigue haciendo ejercicio y siendo exigente contigo mismo. Los últimos días de enero traen abundancia. Recomendación: prende una vela blanca el día 31.

Números de la suerte: 10 y 14.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: blanco y rojo.

Signos compatibles: Tauro, Piscis y Escorpio.

Horóscopo para Leo

Te sale la carta del Loco: son tiempos de triunfo, pero tienes que madurar y aprender a gastar. Vas a cerrar el mes de enero con una fuerte abundancia económica y con la solución de un problema legal. Sé honesto contigo mismo y aprende a decir que no. Recomendación: usa ropa blanca o naranja el día 31.

Números de la suerte: 4 y 25.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: blanco y naranja.

Signos compatibles: Aries, Sagitario y Piscis.

Horóscopo para Virgo

Te sale la carta del Juicio: apresúrate a arreglar tus papeles y sé consciente de lo que necesitas para estar en paz. Vienen cosas muy buenas en los últimos días del mes de enero y sobre todo una nueva oferta de trabajo. Recomendación: prende una vela roja el día 31.

Números de la suerte: 6 y 23.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: naranja y amarillo.

Signos compatibles: Aries, Tauro y Capricornio.

Horóscopo para Libra

Te sale la carta de la Torre: son tiempos de arreglar tu casa, tu escuela o tu trabajo. Vas a poder cerrar bien el mes en cuestiones laborales y sobre todo de relaciones personales. Febrero va a ser muy importante para ti, así que trata de estar saludable. Recomendación: prende una vela blanca o verde el día 31.

Números de la suerte: 3 y 21.

Mejor día de la semana: domingo.

Colores: verde y blanco.

Signos compatibles: Géminis, Acuario y Sagitario.

Horóscopo para Escorpio

Te sale la carta del Mago: pide, que se te va a dar. Va a ser una terminación de mes muy buena, vas a poder resolver algo y te van a pagar ese dinero. Las soluciones están en tus manos; no le des tantas vueltas a las cosas. Viene un mes maravilloso en cuestiones económicas. Recomendación: prende una vela blanca o verde el día 31.

Números de la suerte: 20 y 28.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: rojo y verde.

Signos compatibles: Piscis, Cáncer y Libra.

Horóscopo para Sagitario

Te sale la carta de la Rueda de la Fortuna: son tiempos de estar arriba, crecer, cerrar negocios y avanzar económicamente. Aprende a soltar y a decir que no. Van a ser días de mucho trabajo y de juntas laborales para lo nuevo que viene en febrero. Recomendación: prende una vela roja o blanca o verde el día 31.

Números de la suerte: 7 y 30.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: rojo y blanco.

Signos compatibles: Sagitario, Aries y Leo.

Horóscopo para Capricornio

Te sale la carta de la Templanza: calma, que vas a terminar muy bien el mes. Actualiza tus pagos y firma todo lo que tengas que firmar para que termines el mes de enero con toda la abundancia. Te va a llegar una sorpresa económica. Recomendación: prende una vela a la Divina Providencia el día 31.

Números de la suerte: 22 y 31.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: naranja y rojo.

Signos compatibles: Escorpio, Aries y Tauro.

Horóscopo para Acuario

Te sale la carta del Emperador: va a ser una terminación de mes poderosa y con grandes miras para el mes de febrero. Vas a poder aprobar una aplicación o un examen que tenías pendiente. Aprovecha tu época de cumpleaños y felicidad. Recomendación: prende una vela blanca el día 31.

Números de la suerte: 12 y 29.

Mejor día de la semana: domingo.

Colores: blanco y naranja.

Signos compatibles: Géminis, Virgo y Libra.

Horóscopo para Piscis

Te sale la carta del As de Oros: tienes la suerte, el éxito y la abundancia en las manos. Vas a cerrar muy bien el mes de enero, vas a recibir ese dinero que te debían y a sentir que las cosas te favorecen. Viene un mes de febrero de mucha abundancia y trabajo. Recomendación: usa una cinta roja con tres nudos en la mano izquierda el día 31.

Números de la suerte: 11 y 24.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: rojo y verde.

Signos compatibles: Escorpio, Cáncer y Leo.