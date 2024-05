Las predicciones de Esperanza Gracia para el fin de semana del viernes 31 de mayo al domingo 2 de mayo

Esperanza Gracia 16-04-24 Captura de pantalla YouTube

Horóscopo del fin de semana para Piscis

Es el momento de abrirte a nuevas oportunidades sin mirar atrás. Este fin de semana puedes sentirte defraudado por la actitud de alguien importante para ti. Sin embargo, va a surgir algo inesperado que te devolverá la alegría.

Horóscopo del fin de semana para Leo

Este fin de semana vas a estar muy atrayente y notarás que despiertas admiración por donde vayas. El color azul va a darte suerte. Puedes recibir un dinero con el que no contabas, que va a venirte de maravilla.

Horóscopo del fin de semana para Capricornio

Quizá estés algo inquieto, pero la vida te va a sorprender con algo muy positivo. Si hay algo que te estaba distanciando de alguien importante para ti, este fin de semana tendrás la oportunidad de solucionarlo.

Horóscopo del fin de semana para Sagitario

Puede que te muestres más distante y frío de lo que tú acostumbras, y la relación con tu entorno no será todo lo armoniosa que quisieras. La Luna en su fase menguante te empuja a dejar atrás situaciones que te atan y no te dejan ser feliz.

Horóscopo del fin de semana para Cáncer

Este fin de semana puedes encontrar la solución a algo que te inquietaba y no sabías cómo afrontar. Acepta cualquier plan que te propongan para salir y desconectar de responsabilidades.

Horóscopo del fin de semana para Acuario

Olvídate de preocupaciones e intrigas, y aprovecha el fin de semana para disfrutar y vivir al máximo cada momento. Obtendrás la respuesta que buscas si te atreves a expresar lo que sientes.

Horóscopo del fin de semana para Tauro

No permitas que algunos imprevistos o cambio de planes te alteren y rodéate de gente positiva que te ayude a tomarte la vida con más ligereza. Si tienes una cita amorosa, llevar algo plateado te dará mucha suerte.

Horóscopo del fin de semana para Escorpio

Tu alegría y entusiasmo serán contagiosos, y este fin de semana puedes conocer a gente que te ayude a conseguir algo que deseas. Te vas a sentir atractivo y eufórico, e imparable en el tema de nuevas conquistas.

Horóscopo del fin de semana para Virgo

Puede que tengas la sensación de que la vida no te está poniendo las cosas fáciles, pero tú no vas a perder la sonrisa. Fin de semana fantástico para resolver ciertos asuntos que estaban estancados y no te permitían avanzar.

Horóscopo del fin de semana para Libra

Este fin de semana pueden surgir interesantes oportunidades que debes coger al vuelo porque puede que no se repitan. Estás de lo más impetuoso y apasionado, y nada te detendrá en el amor.

Horóscopo del fin de semana para Aries

El planeta Marte en tu signo te llena de energía y vitalidad, así que desecha cualquier pensamiento negativo porque este fin de semana vas a poder con todo lo que venga. En el amor, vivirás momentos muy sensuales.

Horóscopo del fin de semana para Géminis

Felicidades. Con el Sol y Venus, el planeta del amor, en tu signo, este fin de semana vas a estar imparable y vas a poder conquistar a quien desees. Te mostrarás fiel a tus principios, alejándote de conflictos y tensiones.