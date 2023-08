Horóscopo de hoy, viernes 4 de agosto

Arianos día de algarabía. Potencial cambios en el plano laboral que serán beneficiosos. Evalúen poder deshacerse de problemas con personas del entorno, siempre es mejor la armonía y la buena convivencia. Amor enaltecido y comprometido. Momento de color: amarillo.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Demuestren su paciencia pragmática taurinos. Hoy es un día algo revuelto en el plano de las actividades. Procuren estar atentos y evitar discusiones incluso insólitas por parte de personas que no comprenden las cosas desde una óptica más simple. Momento: de color amarillo suave.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Verán que de a poco las cosas van tomando el color esperado. El esfuerzo a veces tiene que ser mayor y volver a empezar es parte de la vida. Distintos sucesos espontáneos los mantendrán ocupados en esta jornada algo impar. Paciencia. Momento: de color violeta.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Sentirán presiones en el ámbito laboral que los llevará a verse envueltos en nervios excesivos. Día para revalorizar a las personas que los quieren y con quienes cuentan. Se pueden dar las condiciones como para poder resolver asuntos del corazón. Movilidad. Momento: de color carmesí.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Los argumentos respecto situaciones confusas que presenten hoy ante las personas con quienes comparten sus actividades, serán escuchadas. Se abren caminos nuevos en el plano afectivo, leoninos se los siente entusiasmados y con buen semblante. Momento: de color dorado.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Confianza y decisión en el plano de las actividades. Hay buen rumbo y posibilidades varias. Virginianos, ir al punto que los preocupa y tratar de resolverlo de alguna manera. En el amor siempre debe priorizar el diálogo. Novedad. Momento: de color maíz.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Hora de limpieza interna, buscar sacarse los pesos que sienten sin necesidad. Quítense culpas, procuren mirarse en el espejo de sus almas y calmar el dolor o dolores nuevos o antiguos. Día que aunque laboral, mantienen las mentes con ustedes mismos. Momento: de color púrpura.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Se sorprenderán hoy viendo actitudes positivas por parte de personas de su entorno laboral. Colaboración y estímulo que debieran evaluar y valorar, dando posibilidad a quitar los pruritos que a veces tenemos sobre los otros. Liberación. Momento: de color verde puro.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Los celos no son la mejor opción nunca. Las inseguridades propias debieran ser analizadas y reemplazadas por lograr un mayor equilibrio propio. Meditaciones y claridad. El trabajo y el amor bien aspectados, depende de ustedes estar tranquilos. Momento: de color obispo.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Transición en el plano laboral, cambios y sorpresas que los mantendrán alerta. No vacilen en plantear sus dudas. No teman. Buen día para comienzos y firmas. Cabritas no posterguen esos diálogos que sus parejas les reclaman. Conexión. Momento: de color lavanda.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Compás de espera acuarianos, a pesar que para ustedes la paciencia no es natural. Procuren esperar y no desesperar por esos llamados que no llegan o esas reuniones que se postergan. Articulación y flexibilidad en asuntos del corazón. Ponen a prueba su reserva interna. Momento: de color blanco.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Hoy demuestran una vez más sus talentos a la hora de tener que resolver problemas. Amor con empuje y mayor compromiso. Llegan a visualizar proyectos que serían provechosos para sus futuros. Ilusión, pensamiento y decisión. Adelante. Momento: de color turquesa.