Horóscopo de hoy, viernes 18 de julio

Debe liberarse de su miedo al ridículo y el amor llegará. Modere su actual tendencia consumista. Le harán una interesante oferta de trabajo. Día estupendo para dedicarse a la relajación.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Muy bien con los amigos, y aún mejor con la pareja. Un viejo asunto económico vuelve a incomodarle. Una situación laboral requerirá que tenga mano izquierda. Momento idóneo para comenzar una dieta.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Aunque es muy reflexivo, desmelénese un poco. Está en un buen momento económico. Subirá de escalón en el organigrama de su empresa. Problemas para conciliar el sueño, es algo pasajero.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

La jornada, sentimentalmente hablando, es buena. Quizá acabe con todos sus ingresos, pero pronto se repondrá. Resultados excelentes en el trabajo. La fuerza con la que vive le mantendrá en forma.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Su pareja sabe defenderse sola, no la atosigue. Confiar en la suerte al hacer inversiones es arriesgado, infórmese. Adelante con ese nuevo proyecto profesional. Dolores de espalda; cuidado con las posturas.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Estrechará lazos con alguien a quien aprecia. Quizá tenga problemas para cobrar una suma de dinero. Actuando con cautela, sus asuntos de trabajo irán mejor. Podrá cometer algún exceso sin que el cuerpo lo note.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Necesita recapacitar más sobre su nueva relación. Está en un buen momento económico. No se arriesgue con nuevos retos profesionales. Aleje el estrés y procure descansar todo lo que pueda.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

No hay demasiada estabilidad en el amor; sea comprensivo. Procure reducir gastos. Jornada positiva en el terreno laboral. Abandone esa obsesión con la salud, es perfecta.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Puede que se vea inmerso en una aventura amorosa. Le conviene reducir al máximo los gastos. Su nuevo nombramiento dará beneficios a su empresa. Ponga a punto su cuerpo, por ejemplo, bailando.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

No se vuelva loco buscando un romance. Revise su economía, controle un poco los gastos. Puede conseguir mejores condiciones de trabajo. Descanse más y hágase una revisión general.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Si se ha enamorado de alguien que no le corresponde, olvídelo. Esos proyectos económicos en que piensa no serán rentables. Demuestre lo necesario que es su puesto de trabajo. Dispone de reservas energéticas, no las agote.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Se le pueden dar muy bien los amores ligeros o lúdicos. Tendrá que ayudar a algún pariente o amigo con su dinero. Jornada muy tranquila en el ámbito laboral. Procure llevar una vida más sana.